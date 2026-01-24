Boca espera a Romero y busca más caras nuevas

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
El paraguayo firmará su contrato en las próximas horas. Además tiene otros apuntados con miras a un semestre agitado
Boca se mueve en los últimos días del mercado de pases. Tras el pase caído de Marino Hinestroza, logró cerrar a Ángel Romero como el primer refuerzo y va por más. Además, Claudio Úbeda tiene todo listo para el estreno de mañana ante Deportivo Riestra en La Bombonera.
En primer lugar, el paraguayo viajará en las próximas horas al país para firmar su contrato por una temporada, con opción de extenderlo por un año más. En condición de libre, el atacante paraguayo tendrá su segunda experiencia en el fútbol argentino, ya que anteriormente jugó en San Lorenzo.
Sin embargo, no es el único objetivo del Xeneize como refuerzo: además del objetivo de sumar a Santiago Ascacibar (ver aparte), otro de los jugadores que quiere comprar es el extremo colombiano, Kevin Serna.
Battaglia sigue sin recuperarse de una tendinitis, por lo que podría ser operado
La negociación no está fácil, ya que Fluminese, club dueño de su pase, rechazó el primer ofrecimiento del Xeneize de cinco millones de dólares. El elenco brasileño quiere, por lo menos, un millón más en la misma moneda, por lo que las charlas están abiertas. Más allá de que es una pieza importante para el ataque del elenco brasileño, la llegada de Jefferson Savarino no le pondría impedimento para una salida. Además, trascendió que Boca ya arregló el contrato con Serna y que solo resta la negociación con Fluminense.
Después otro de los apuntados es Rodrigo Auzmendi, el atacante de Banfield, por el que el Xeneize presentó una oferta de dos millones de dólares. Sin embargo, el Taladro pediría más por su pase.
Por su parte, Úbeda tiene todo listo para el debut en el Apertura de mañana a las 18:30, frente a Deportivo Riestra en La Bombonera. Tomás Belmonte y Alan Velasco se meterán en el once, mientras que Lucas Janson fue elegido para ser el nueve luego de la lesión de Merentiel. De esta forma, el once será: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Belmonte, Paredes, Herrera; Velasco, Janson y Zeballos.
Por su parte continúa la preocupación por Rodrigo Battaglia, quien no se puede recuperar de una tendinitis. El cuerpo médico vio que no hubo avances, por lo que se está evaluando operar al futbolista de su tendón de Aquiles. En caso de confirmarse esta opción, el volante se perdería todo el semestre. Actualmente, Battaglia no puede entrenar con normalidad, ya que arrastra mucho dolor en la zona.
