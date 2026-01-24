Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

Deportes |Por su parte, úbeda tiene un once para el estreno de mañana ante riestra

Boca espera a Romero y busca más caras nuevas

El paraguayo firmará su contrato en las próximas horas. Además tiene otros apuntados con miras a un semestre agitado

Boca espera a Romero y busca más caras nuevas

kevin serna, uno de los objetivos de boca en el mercado / web

24 de Enero de 2026 | 02:48
Edición impresa

Boca se mueve en los últimos días del mercado de pases. Tras el pase caído de Marino Hinestroza, logró cerrar a Ángel Romero como el primer refuerzo y va por más. Además, Claudio Úbeda tiene todo listo para el estreno de mañana ante Deportivo Riestra en La Bombonera.

En primer lugar, el paraguayo viajará en las próximas horas al país para firmar su contrato por una temporada, con opción de extenderlo por un año más. En condición de libre, el atacante paraguayo tendrá su segunda experiencia en el fútbol argentino, ya que anteriormente jugó en San Lorenzo.

Sin embargo, no es el único objetivo del Xeneize como refuerzo: además del objetivo de sumar a Santiago Ascacibar (ver aparte), otro de los jugadores que quiere comprar es el extremo colombiano, Kevin Serna.

Battaglia sigue sin recuperarse de una tendinitis, por lo que podría ser operado

La negociación no está fácil, ya que Fluminese, club dueño de su pase, rechazó el primer ofrecimiento del Xeneize de cinco millones de dólares. El elenco brasileño quiere, por lo menos, un millón más en la misma moneda, por lo que las charlas están abiertas. Más allá de que es una pieza importante para el ataque del elenco brasileño, la llegada de Jefferson Savarino no le pondría impedimento para una salida. Además, trascendió que Boca ya arregló el contrato con Serna y que solo resta la negociación con Fluminense.

Después otro de los apuntados es Rodrigo Auzmendi, el atacante de Banfield, por el que el Xeneize presentó una oferta de dos millones de dólares. Sin embargo, el Taladro pediría más por su pase.

LE PUEDE INTERESAR

Lanús desnudó las falencias de San Lorenzo

LE PUEDE INTERESAR

El Ciclón enviará una oferta por Vietto

EQUIPO LISTO

Por su parte, Úbeda tiene todo listo para el debut en el Apertura de mañana a las 18:30, frente a Deportivo Riestra en La Bombonera. Tomás Belmonte y Alan Velasco se meterán en el once, mientras que Lucas Janson fue elegido para ser el nueve luego de la lesión de Merentiel. De esta forma, el once será: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Belmonte, Paredes, Herrera; Velasco, Janson y Zeballos.

Por su parte continúa la preocupación por Rodrigo Battaglia, quien no se puede recuperar de una tendinitis. El cuerpo médico vio que no hubo avances, por lo que se está evaluando operar al futbolista de su tendón de Aquiles. En caso de confirmarse esta opción, el volante se perdería todo el semestre. Actualmente, Battaglia no puede entrenar con normalidad, ya que arrastra mucho dolor en la zona.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Ahora cualquiera puede jugar en el club”, la crítica de Neri Cardozo

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

Presentó a Errecalde y finalizó el mercado

A modo de reajuste, choferes reiteran el pedido de unificar la tarifa de los taxis

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida

Alerta en Berisso por cianobacterias: precauciones y recomendaciones en las playas locales

El PJ, todavía sin padrón oficial y un nuevo amague de ir a interna

VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo

Ahora sí, Marcos Rojo más cerca del Pincha
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo

“No estuvimos sueltos en el primer tiempo”

Boca a fondo por el Ruso con una oferta tentadora

El TAS falló a favor de Verón y volvió a su cargo
Espectáculos
Valentino: adiós al último gran diseñador italiano
“¿Y dónde está Gaby?”: la sorpresa que Sabatini le dio a un actor platense
Archivaron la causa contra Julio Iglesias
Martitegui cruzó a Icardi por “MasterChina”: “Es el show de Wanda”
Tras su cruce con Wanda, Icardi recibió la peor noticia sobre su carrera
La Ciudad
Con el calor volvieron los cortes de luz y agua: furia de los vecinos
VIDEO. Explosiones, autos en llamas y 500 extras: habrá cortes en el Centro
Siguen las obras para habilitar el cuarto carril de la Autopista
Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
Se esperan temperaturas sofocantes, con más de 30º
Política y Economía
Casi US$300 millones: las compras del Central en la semana
El Presidente viaja a Mardel y se suma al Tour de la Gratitud
El PJ, todavía sin padrón oficial y un nuevo amague de ir a interna
Guiño de Kicillof a una cumbre gremial llamada por Barrionuevo
La AFA bajo la lupa: los millones que se habrían gastado con facturas falsas
Policiales
Zona Norte bajo asedio: más robos y vecinos que ya no denuncian
Qué investiga la Justicia en la comisaría Octava
VIDEO. Caos en la avenida 122 tras un choque múltiple que terminó con heridos
VIDEO. Forzaron el portón de otro edificio
El drama vecinal detrás del ataque en Los Hornos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla