Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

La Plata, calles salvajes: chocó un auto estacionado, agredió al dueño y se negó al test de alcoholemia

La Plata, calles salvajes: chocó un auto estacionado, agredió al dueño y se negó al test de alcoholemia
24 de Enero de 2026 | 20:23

Escuchar esta nota

Un grave hecho de violencia se registró en City Bell, donde un conductor fue detenido luego de provocar un choque, agredir al propietario de un vehículo dañado y resistirse a un control de alcoholemia. El episodio ocurrió durante un operativo vehicular y requirió la intervención inmediata de varias fuerzas de seguridad.

El incidente tuvo lugar en la intersección de Camino Centenario y calle 473, en el marco de un control realizado por personal de la comisaría Décima de City Bell, con apoyo de la Patrulla Municipal. La presencia policial permitió contener la situación tras el violento ataque.

Según informaron fuentes oficiales, un Renault Fuego colisionó contra un Volkswagen Gol Trend que se encontraba correctamente estacionado. Tras el impacto, el conductor del vehículo responsable descendió y agredió físicamente al dueño del auto dañado, lo que derivó en la rápida intervención de los efectivos que se encontraban en el lugar.

Al ser identificado, el hombre adoptó una actitud hostil, se negó a aportar sus datos personales y rechazó someterse al test de alcoholemia. Ante esta conducta, fue aprehendido y trasladado para continuar con las actuaciones de rigor.

El acusado tiene 47 años y es oriundo de Punta Indio, mientras que la víctima, de 36 años, sufrió lesiones leves. El vehículo involucrado fue secuestrado y trasladado al Polo de Seguridad de 21 y 527. La causa quedó en manos de la UFI N°11 de La Plata, bajo las carátulas de Daño, Resistencia a la Autoridad y Lesiones Leves.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Entretiempo en el Bosque | Con un gol olímpico de Barros Schelotto, Gimnasia le está ganando a Racing

En fotos y video.- Soldados y vehículos militares: el centro de La Plata, transformado por el rodaje de una serie de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta

Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
+ Leidas

Entretiempo en el Bosque | Con un gol olímpico de Barros Schelotto, Gimnasia le está ganando a Racing

VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo

Ahora sí, Marcos Rojo más cerca del Pincha

El Pincha, al ritmo del mercado de pases: acuerdo por Tomás Palacios, el tema Rojo y el emotivo gesto de Ascacibar

Una por una, las calles cortadas en pleno centro de La Plata por el rodaje de una serie de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Boca a fondo por Ascacibar con una oferta tentadora

La ola de calor en La Plata: cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidar la salud y los electros del hogar
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Pelea entre churreros terminó en batalla campal en Villa Gesell: hay detenidos

Fuerte choque y una mujer herida en La Plata

Un potrillo fue atropellado por un tren de cargas en La Plata

Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta

Información General
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Espectáculos
El destape playero de Daniela Celis en Pinamar y la reacción sexual de "La Tora" Villar
Polino reveló que mandó a Wanda Nara a bañarse: “Vino sucia”
Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
Valentino: adiós al último gran diseñador italiano
Deportes
Entretiempo en el Bosque | Con un gol olímpico de Barros Schelotto, Gimnasia le está ganando a Racing
VIDEO. ¡Qué golazo! El córner de Barros Schelotto que abrió el marcador en el Bosque
Respaldo incondicional en el Bosque en el arranque del año
River le ganó 1 a 0 a Barracas Central con gol de Gonzalo Montiel
El reencuentro y una bandera especial para el regreso de Nacho Fernández al Bosque
La Ciudad
Ráfaga de estruendos en La Plata: ¿Qué pasó?
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Operativos en La Plata: secuestraron más de 30 motos
En fotos y video.- Soldados y vehículos militares: el centro de La Plata, transformado por el rodaje de una serie de Netflix
EN FOTOS | Las playas del Río de la Plata, el refugio en la Región ante la ola de calor

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla