La Plata, calles salvajes: chocó un auto estacionado, agredió al dueño y se negó al test de alcoholemia

Un grave hecho de violencia se registró en City Bell, donde un conductor fue detenido luego de provocar un choque, agredir al propietario de un vehículo dañado y resistirse a un control de alcoholemia. El episodio ocurrió durante un operativo vehicular y requirió la intervención inmediata de varias fuerzas de seguridad.

El incidente tuvo lugar en la intersección de Camino Centenario y calle 473, en el marco de un control realizado por personal de la comisaría Décima de City Bell, con apoyo de la Patrulla Municipal. La presencia policial permitió contener la situación tras el violento ataque.

Según informaron fuentes oficiales, un Renault Fuego colisionó contra un Volkswagen Gol Trend que se encontraba correctamente estacionado. Tras el impacto, el conductor del vehículo responsable descendió y agredió físicamente al dueño del auto dañado, lo que derivó en la rápida intervención de los efectivos que se encontraban en el lugar.

Al ser identificado, el hombre adoptó una actitud hostil, se negó a aportar sus datos personales y rechazó someterse al test de alcoholemia. Ante esta conducta, fue aprehendido y trasladado para continuar con las actuaciones de rigor.

El acusado tiene 47 años y es oriundo de Punta Indio, mientras que la víctima, de 36 años, sufrió lesiones leves. El vehículo involucrado fue secuestrado y trasladado al Polo de Seguridad de 21 y 527. La causa quedó en manos de la UFI N°11 de La Plata, bajo las carátulas de Daño, Resistencia a la Autoridad y Lesiones Leves.