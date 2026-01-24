Ráfaga de estruendos en La Plata: ¿Qué pasó?

Minutos antes de las 20, el ruido similar a explosiones sacudió al casco urbano de La Plata.

Si bien, muchos creyeron o imaginaron que podría ser parte del rodaje que Netflix está realizando en pleno centro de la Ciudad frente al Pasaje Dardo Rocha, nada tuvo que ver.

Es más la confusión se acrecentó porque esta tarde, en las inmediaciones de 7 y 50 se llenó de vehículos militares.

Sin embargo, el motivo real de los estruendos estuvo asociado al homenaje que realizaron en las adyacencias del estadio del Bosque los hinchas de Gimnasia en homenaje al reconocido hincha José Amuchastegui.

"Fueron 22 bombas", indicaron.