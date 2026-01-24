Ráfaga de estruendos en La Plata: ¿Qué pasó?

Gimnasia sostiene la ventaja en el segundo tiempo y aguanta el 2 a 0 ante Racing
Gimnasia sostiene la ventaja en el segundo tiempo y aguanta el 2 a 0 ante Racing
La Plata, calles salvajes: chocó un auto estacionado, agredió al dueño y se negó al test de alcoholemia
VIDEO. El golazo olímpico de Barros Schelotto y la definición de Torres, los goles del Lobo
En fotos y video.- Soldados y vehículos militares: el centro de La Plata, transformado por el rodaje de una serie de Netflix
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Cetré con destino a Brasil: Estudiantes negocia los términos de la venta de una de sus figuras
Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata
Finalmente, apareció el padrón para la interna en el PJ bonaerense, aunque la pelea sigue en la Justicia
EN FOTOS | Las playas del Río de la Plata, el refugio en la Región ante la ola de calor
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia
VIDEO.- Asalto millonario en La Plata: motochorros robaron más de $25 millones a un camionero
“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
Un potrillo fue atropellado por un tren de cargas en La Plata
VIDEO. Pelea entre churreros terminó en batalla campal en Villa Gesell: hay detenidos
El oficialismo insiste con la idea de bajar la edad de imputabilidad
Tras el accidente, el tren Roca reanuda su recorrido a La Plata
Día Internacional de la Educación: la historia de la maestra platense que estuvo entre las 10 mejores del mundo
Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta
La ola de calor arranca con alerta amarilla y cielo nublado: ¿a cuánto va a llegar la máxima este sábado en La Plata?
Violento episodio en City Bell: chocó un auto estacionado, golpeó al dueño y terminó detenido
El destape playero de Daniela Celis en Pinamar y la reacción sexual de "La Tora" Villar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Minutos antes de las 20, el ruido similar a explosiones sacudió al casco urbano de La Plata.
Si bien, muchos creyeron o imaginaron que podría ser parte del rodaje que Netflix está realizando en pleno centro de la Ciudad frente al Pasaje Dardo Rocha, nada tuvo que ver.
Es más la confusión se acrecentó porque esta tarde, en las inmediaciones de 7 y 50 se llenó de vehículos militares.
Sin embargo, el motivo real de los estruendos estuvo asociado al homenaje que realizaron en las adyacencias del estadio del Bosque los hinchas de Gimnasia en homenaje al reconocido hincha José Amuchastegui.
"Fueron 22 bombas", indicaron.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí