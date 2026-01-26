Impresionante incendio en La Balandra y gran operativo para combatir las llamas

Un incendio de campo de grandes proporciones se desató este mediodía en la zona de La Balandra, a la altura del Camino Real, entre las rutas provinciales 11 y 15, en jurisdicción de Berisso. El foco ígneo afectó un área estimada en 3.000 metros de frente por 1.500 de fondo, lo que generó un importante despliegue de recursos de emergencia.

En el lugar trabajaron más de 15 unidades de bomberos voluntarios, con la intervención de cinco autobombas y dos unidades forestales del cuartel de Berisso, a las que se sumaron dotaciones forestales de Ensenada, Bavio y Magdalena, además de tres móviles de Defensa Civil de Berisso. El operativo involucró a unos 35 efectivos, coordinados desde el Comando de Incidentes, y contó con el apoyo de un cuatriciclo y un equipo de drones para monitorear la zona afectada.

Según informó el director de Defensa Civil y jefe de Bomberos Voluntarios, Roberto Scafati, el incendio se encontraba controlado, aunque advirtió que las tareas de enfriamiento y prevención de rebrotes demandarán varias horas más. Destacó además el rápido accionar de los equipos, que permitió evitar que las llamas avanzaran hacia sectores con viviendas.

Por último, Scafati reiteró la recomendación de no encender fuego, especialmente en banquinas y zonas rurales. Si bien aún restan realizarse las pericias correspondientes, señaló que, por la forma en que se inició el siniestro, todo indicaría que fue provocado por la acción humana, una situación que vuelve a encender la alarma en la región.