El uruguayo tuvo su noche a puro gol

Tiago Palacios tuvo el mejor partido del año y sacó adelante un partido que era duro para Estudiantes, marcando un doblete que le permitió al equipo acomodarse en el campeonato. Sin dudas, volvió a mostrar su mejor versión y además marcó el tercer doblete en el club.

Luego de haber tenido una chance clara en el primer tiempo, donde generó una chance clara de gol con un remate a colocar, en el complemento fue el más desequilibrante. Y con un bombazo desde afuera del área, marcó el empate para poner en partido al equipo. Y después, recibió un gran pase dentro del área de Carrillo, para acariciar la pelota y definir de gran manera ante un vencido Rigamonti.

Sin dudas completó un excelente partido, para volver a ser clave para Estudiantes. Y ayer, frente a Gimnasia de Mendoza, alcanzó su tercer doblete desde que llegó a Estudiantes.

Anteriormente le había convertido dos tantos a Central Córdoba en la goleada 5-0 como local de por la Copa de la Liga 2024 y además dos goles ante Botafogo, en la fase de grupos de la Libertadores 2025.

Por su parte, Palacios llegó a los 18 goles con la camiseta de Estudiantes y en lo que va del año, alcanzó los tres tantos ya que anteriormente le había marcado a Newell’s.

De esta forma y de cara a la dura seguidilla que se viene entre el Apertura y la Copa Libertadores, para el Pincha es una gran noticia recuperar el nivel de Palacios.