Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |PALACIOS SE PUSO EL EQUIPO AL HOMBRO

El uruguayo tuvo su noche a puro gol

El uruguayo tuvo su noche a puro gol

El festejo desaforado de Palacios, para el triunfo / Captura

18 de Marzo de 2026 | 02:18
Edición impresa

Tiago Palacios tuvo el mejor partido del año y sacó adelante un partido que era duro para Estudiantes, marcando un doblete que le permitió al equipo acomodarse en el campeonato. Sin dudas, volvió a mostrar su mejor versión y además marcó el tercer doblete en el club.

Luego de haber tenido una chance clara en el primer tiempo, donde generó una chance clara de gol con un remate a colocar, en el complemento fue el más desequilibrante. Y con un bombazo desde afuera del área, marcó el empate para poner en partido al equipo. Y después, recibió un gran pase dentro del área de Carrillo, para acariciar la pelota y definir de gran manera ante un vencido Rigamonti.

Sin dudas completó un excelente partido, para volver a ser clave para Estudiantes. Y ayer, frente a Gimnasia de Mendoza, alcanzó su tercer doblete desde que llegó a Estudiantes.

Anteriormente le había convertido dos tantos a Central Córdoba en la goleada 5-0 como local de por la Copa de la Liga 2024 y además dos goles ante Botafogo, en la fase de grupos de la Libertadores 2025.

Por su parte, Palacios llegó a los 18 goles con la camiseta de Estudiantes y en lo que va del año, alcanzó los tres tantos ya que anteriormente le había marcado a Newell’s.

De esta forma y de cara a la dura seguidilla que se viene entre el Apertura y la Copa Libertadores, para el Pincha es una gran noticia recuperar el nivel de Palacios.

LEA TAMBIÉN

Triunfo de la galera: lo dio vuelta en cinco minutos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- La fuerte tormenta de pocos minutos dejó secuelas en La Plata: ráfagas de viento, árboles caídos y cortes de luz

En FOTOS | Marcha de antorchas en las calles de La Plata: la comunidad universitaria se moviliza en reclamo de más financiamiento

A partir de mañana, el Estacionamiento Medido en La Plata costará más caro: los nuevos valores y zonas

"El sueño de mi hijo, destruido": el drama de la familia que el temporal dejó sin casa en La Plata

Kadijevic se lesionó y quedó descartado para viajar a Tucumán: ¿debuta el joven Máximo Cabrera?

Tiago Palacios, figura en Mendoza, le permitió a Estudiantes ganarle a Gimnasia 2 a 1 y dar vuelta la historia

Misterio y conmoción en Villa Elvira: un hombre de frondoso prontuario fue encontrado con un puntazo en el pecho

Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra
+ Leidas

Un rato de furia climática volteó árboles, postes y hasta una casa

Triunfo de la galera: lo dio vuelta en cinco minutos

Detectan en el país la cepa más agresiva de la viruela del mono

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Argentina fuera de la OMS: qué pierde y qué gana el país al salir

Tiago Palacios recuperó su brillo decisivo y gestó lo que necesitaba Medina

Escándalos e interna: cumbre con Adorni a la cabeza

Un grave déficit habitacional, aun sin una solución
Últimas noticias de Deportes

Triunfo de la galera: lo dio vuelta en cinco minutos

Tiago Palacios recuperó su brillo decisivo y gestó lo que necesitaba Medina

Cacique Medina: “Fue un triunfo tranquilizador”

Ganó de nuevo y estiró su invicto como visitante
Policiales
Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes
Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata
Excarcelaron a la joven que apuñaló a su exnovio
“Pegale un tiro”: el grito que marcó un millonario robo en Los Hornos
Un puntazo en el pecho lo dejó al borde de la muerte
Política y Economía
VIDEO.- Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia
La inflación mayorista volvió a desacelerarse
Escándalos e interna: cumbre con Adorni a la cabeza
Milei ratificó alineamientos y cargó contra el “terrorismo iraní”
Kicillof lanzó su usina de ideas con una fuerte mirada nacional
La Ciudad
Un rato de furia climática volteó árboles, postes y hasta una casa
VIDEO. De las diagonales al mundo: eva, una mini reina que desfilará en Milán
Las ventas bajan pero los precios de alquileres de locales no aflojan
Estacionamiento medido: sube a $1.000 en hora pico
$4.000.000: el Súper Cartonazo, lleva alegría a Altos de San Lorenzo
Espectáculos
“Chihuahua desubicada”: Cinthia Fernández y Callejón, a los gritos
Bersuit celebra los 25 años de un disco que fue “defender un título”
Tras ganar el Gardel, Ariel Prat se presenta en La Plata
“Abandonar a un hijo es un montón”: Juana Repetto, sobre el dilema con su ex
“Se me caían las lágrimas del dolor”: el duro momento de Cami Homs

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla