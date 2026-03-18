Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Actividades: taller de tecnología para adultos, ajedrez y clases de acrobacia

Actividades: taller de tecnología para adultos, ajedrez y clases de acrobacia
18 de Marzo de 2026 | 00:53
Edición impresa

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

LE PUEDE INTERESAR

Silvia Cristina Mallo

LE PUEDE INTERESAR

El mal tiempo puso en situación de alarma al Gran Buenos Aires y varias provincias

Tecnología para adultos

El Círculo Trentino lanzó un taller de tecnología para adultos con el objetivo de reducir la brecha digital y brindar herramientas prácticas para el uso cotidiano de dispositivos móviles. Se trata de una capacitación para el uso de celulares y tablets. Las clases se dictarán los días jueves en el horario de 17 a 18.30, en la sede de la institución ubicada en calle 18 N° 276, entre 37 y 38. Los interesados pueden consultar al 221-561-1936 o 221-536-5134. La actividad tiene un arancel mensual de 36 mil pesos.

Taller de ajedrez

La Biblioteca Popular “Alejo Iglesias” de Villa Elisa (6 entre 43 y 44) ofrece un taller de ajedrez: los martes, de 16 a 17.30, está orientado a adultos y adolescentes; y de 17.30 a 18, a niños. Consultas: 221 577-9038.

Clases de acrobacia en tela

El Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) tiene clases de acrobacia en tela, para niños y adolescentes. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 604-0235.

Apoyo escolar en Tricolores

El Club Tricolores propone Fútbol Infantil, lunes y jueves a las 18; Fútbol Juvenil, martes, miércoles y viernes a las 18; Mayores, de lunes a viernes a las 19; Voley: lunes y miércoles de 18 a 21; Newcom: martes y jueves a las 15; Yoga: martes y jueves a las 9; y Apoyo escolar, gratis, martes y jueves a las 10; miércoles y viernes a las 14. El club tiene sede en 94 entre 4 y 5 y polideportivo en 648 y 1. Los valores de las cuotas: Newcom y Voley $30.000; Fútbol $20.000; Yoga $35.000.

Taller de lectura

La Biblioteca Popular Bernardo de Monteagudo del Club Libertad, situada en la calle 51 entre 16 y 17, lanzó su Taller de Lectura, sobre la literatura latinoamericana. Las clases se dictarán todos los lunes de 16:30 a 18. El arancel mensual es de $25.000 y los interesados pueden realizar la inscripción o solicitar más información al teléfono 221 579-3355.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- La fuerte tormenta de pocos minutos dejó secuelas en La Plata: ráfagas de viento, árboles caídos y cortes de luz

En FOTOS | Marcha de antorchas en las calles de La Plata: la comunidad universitaria se moviliza en reclamo de más financiamiento

A partir de mañana, el Estacionamiento Medido en La Plata costará más caro: los nuevos valores y zonas

"El sueño de mi hijo, destruido": el drama de la familia que el temporal dejó sin casa en La Plata

Kadijevic se lesionó y quedó descartado para viajar a Tucumán: ¿debuta el joven Máximo Cabrera?

Tiago Palacios, figura en Mendoza, le permitió a Estudiantes ganarle a Gimnasia 2 a 1 y dar vuelta la historia

Misterio y conmoción en Villa Elvira: un hombre de frondoso prontuario fue encontrado con un puntazo en el pecho

Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra
+ Leidas

Un rato de furia climática volteó árboles, postes y hasta una casa

VIDEO.- Triunfo de la galera: lo dio vuelta en cinco minutos

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Detectan en el país la cepa más agresiva de la viruela del mono

Argentina fuera de la OMS: qué pierde y qué gana el país al salir

Las ventas bajan pero los precios de alquileres de locales no aflojan

VIDEO. De las diagonales al mundo: eva, una mini reina que desfilará en Milán

Tiago Palacios recuperó su brillo decisivo y gestó lo que necesitaba Medina
Últimas noticias de La Ciudad

Un rato de furia climática volteó árboles, postes y hasta una casa

VIDEO. De las diagonales al mundo: eva, una mini reina que desfilará en Milán

Las ventas bajan pero los precios de alquileres de locales no aflojan

Estacionamiento medido: sube a $1.000 en hora pico
Policiales
Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes
Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata
Excarcelaron a la joven que apuñaló a su exnovio
“Pegale un tiro”: el grito que marcó un millonario robo en Los Hornos
Un puntazo en el pecho lo dejó al borde de la muerte
Información General
Argentina fuera de la OMS: qué pierde y qué gana el país al salir
Detectan en el país la cepa más agresiva de la viruela del mono
Argentina, afuera de la Organización Mundial de la Salud: los motivos
Alerta epidemiológica por la "Viruela del Mono": confirman el primer caso de una variante más contagiosa y severa
Todo sobre el programa de ANSES para desempleados: destinatarios, requisitos y cómo se paga
Espectáculos
“Chihuahua desubicada”: Cinthia Fernández y Callejón, a los gritos
Bersuit celebra los 25 años de un disco que fue “defender un título”
Tras ganar el Gardel, Ariel Prat se presenta en La Plata
“Abandonar a un hijo es un montón”: Juana Repetto, sobre el dilema con su ex
“Se me caían las lágrimas del dolor”: el duro momento de Cami Homs
Deportes
VIDEO.- Triunfo de la galera: lo dio vuelta en cinco minutos
Tiago Palacios recuperó su brillo decisivo y gestó lo que necesitaba Medina
Cacique Medina: “Fue un triunfo tranquilizador”
Ganó de nuevo y estiró su invicto como visitante
El uruguayo tuvo su noche a puro gol

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla