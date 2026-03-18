Actividades: taller de tecnología para adultos, ajedrez y clases de acrobacia

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Tecnología para adultos

El Círculo Trentino lanzó un taller de tecnología para adultos con el objetivo de reducir la brecha digital y brindar herramientas prácticas para el uso cotidiano de dispositivos móviles. Se trata de una capacitación para el uso de celulares y tablets. Las clases se dictarán los días jueves en el horario de 17 a 18.30, en la sede de la institución ubicada en calle 18 N° 276, entre 37 y 38. Los interesados pueden consultar al 221-561-1936 o 221-536-5134. La actividad tiene un arancel mensual de 36 mil pesos.

Taller de ajedrez

La Biblioteca Popular “Alejo Iglesias” de Villa Elisa (6 entre 43 y 44) ofrece un taller de ajedrez: los martes, de 16 a 17.30, está orientado a adultos y adolescentes; y de 17.30 a 18, a niños. Consultas: 221 577-9038.

Clases de acrobacia en tela

El Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) tiene clases de acrobacia en tela, para niños y adolescentes. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 604-0235.

Apoyo escolar en Tricolores

El Club Tricolores propone Fútbol Infantil, lunes y jueves a las 18; Fútbol Juvenil, martes, miércoles y viernes a las 18; Mayores, de lunes a viernes a las 19; Voley: lunes y miércoles de 18 a 21; Newcom: martes y jueves a las 15; Yoga: martes y jueves a las 9; y Apoyo escolar, gratis, martes y jueves a las 10; miércoles y viernes a las 14. El club tiene sede en 94 entre 4 y 5 y polideportivo en 648 y 1. Los valores de las cuotas: Newcom y Voley $30.000; Fútbol $20.000; Yoga $35.000.

Taller de lectura

La Biblioteca Popular Bernardo de Monteagudo del Club Libertad, situada en la calle 51 entre 16 y 17, lanzó su Taller de Lectura, sobre la literatura latinoamericana. Las clases se dictarán todos los lunes de 16:30 a 18. El arancel mensual es de $25.000 y los interesados pueden realizar la inscripción o solicitar más información al teléfono 221 579-3355.