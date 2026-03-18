VIDEO.- Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia
VIDEO.- Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia
VIDEO.- Triunfo de la galera: lo dio vuelta en cinco minutos
Un rato de furia climática volteó árboles, postes y hasta una casa
Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata
$4.000.000: el Súper Cartonazo, lleva alegría a Altos de San Lorenzo
Las ventas bajan pero los precios de alquileres de locales no aflojan
VIDEO. De las diagonales al mundo: eva, una mini reina que desfilará en Milán
Milei ratificó alineamientos y cargó contra el “terrorismo iraní”
Mahiques se reunió con la Corte, con el foco en las vacantes a cubrir
La Provincia le reclamo en la Corte a la Nación una deuda de $2,2 billones
Suba de acciones y ADRs; el riesgo país por debajo de los 600 puntos
Paro universitario: fuerte adhesión en colegios y una marcha de antorchas
Actividades: taller de tecnología para adultos, ajedrez y clases de acrobacia
El mal tiempo puso en situación de alarma al Gran Buenos Aires y varias provincias
Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes
“Pegale un tiro”: el grito que marcó un millonario robo en Los Hornos
Arana: en medio de una crisis, tomó una decisión irreversible
Trump pospone su viaje a China y se enfoca en la guerra en Medio Oriente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
CONTACTOS
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
LE PUEDE INTERESAR
Silvia Cristina Mallo
El Círculo Trentino lanzó un taller de tecnología para adultos con el objetivo de reducir la brecha digital y brindar herramientas prácticas para el uso cotidiano de dispositivos móviles. Se trata de una capacitación para el uso de celulares y tablets. Las clases se dictarán los días jueves en el horario de 17 a 18.30, en la sede de la institución ubicada en calle 18 N° 276, entre 37 y 38. Los interesados pueden consultar al 221-561-1936 o 221-536-5134. La actividad tiene un arancel mensual de 36 mil pesos.
La Biblioteca Popular “Alejo Iglesias” de Villa Elisa (6 entre 43 y 44) ofrece un taller de ajedrez: los martes, de 16 a 17.30, está orientado a adultos y adolescentes; y de 17.30 a 18, a niños. Consultas: 221 577-9038.
El Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) tiene clases de acrobacia en tela, para niños y adolescentes. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 604-0235.
Apoyo escolar en Tricolores
El Club Tricolores propone Fútbol Infantil, lunes y jueves a las 18; Fútbol Juvenil, martes, miércoles y viernes a las 18; Mayores, de lunes a viernes a las 19; Voley: lunes y miércoles de 18 a 21; Newcom: martes y jueves a las 15; Yoga: martes y jueves a las 9; y Apoyo escolar, gratis, martes y jueves a las 10; miércoles y viernes a las 14. El club tiene sede en 94 entre 4 y 5 y polideportivo en 648 y 1. Los valores de las cuotas: Newcom y Voley $30.000; Fútbol $20.000; Yoga $35.000.
La Biblioteca Popular Bernardo de Monteagudo del Club Libertad, situada en la calle 51 entre 16 y 17, lanzó su Taller de Lectura, sobre la literatura latinoamericana. Las clases se dictarán todos los lunes de 16:30 a 18. El arancel mensual es de $25.000 y los interesados pueden realizar la inscripción o solicitar más información al teléfono 221 579-3355.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí