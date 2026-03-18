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Policiales |UNA OFICIAL DEL SPB LO ENCONTRÓ EN 117 Y 77

Un puntazo en el pecho lo dejó al borde de la muerte

Un puntazo en el pecho lo dejó al borde de la muerte

Le asestaron un puntazo y lo dejaron tirado en la calle / EL DIA

18 de Marzo de 2026 | 01:02
Edición impresa

Un hombre de 45 años fue hallado con una herida de arma blanca en el pecho en la vía pública, en un hecho que es investigado por estas horas por la Justicia.

El episodio se registró en 77 entre 117 y 118, donde una oficial del Servicio Penitenciario que se dirigía a su trabajo advirtió la presencia de la víctima tendida en la calle. De inmediato se activó un operativo y lo trasladaron de urgencia al hospital San Martín, acompañado por personal policial.

Según informaron fuentes del caso, el hombre presentaba un puntazo en el pecho, aunque al momento de su ingreso al centro de salud se encontraba consciente y fuera de peligro.

En base a las primeras averiguaciones, el ataque habría sido cometido por otro sujeto con quien la víctima mantenía conflictos de larga data. Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho aún no fueron esclarecidas y continúan bajo investigación.

En paralelo, al ser identificado, se estableció que el herido cuenta con un frondoso prontuario, lo que forma parte de las líneas de análisis que manejan los investigadores para reconstruir el caso. La causa fue caratulada como “lesiones” e interviene la fisalía de turno.

 

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