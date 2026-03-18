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Política y Economía |La decretó el Gobierno

Conciliación obligatoria y no habrá paro en aeropuertos

Conciliación obligatoria y no habrá paro en aeropuertos
18 de Marzo de 2026 | 00:43
Edición impresa

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La medida, dispuesta en el marco de la Ley N° 14.786, tendrá vigencia por el plazo de quince días a partir de hoy, “con el objetivo de buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios”, según indicó el Ministerio a través de un comunicado.

“En este sentido, se intima a la organización sindical y, por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto durante el período de conciliación, toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual”, advirtió el documento difundido ayer.

La resolución ministerial aclaró además que “la ANAC deberá abstenerse de adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas” y que, “durante el período de conciliación, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, conforme lo establece la normativa vigente”.

“El Ministerio reafirma su compromiso con el diálogo social como herramienta fundamental para la resolución de conflictos y convoca a las partes a mantener la mejor predisposición para alcanzar acuerdos que resguarden el interés general y la paz social”, concluyó el comunicado.

Por su parte, el coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, confirmó que el gremio decidió “acatar la decisión”, por lo que “la medida de fuerza dispuesta queda suspendida hasta tanto venza el plazo de la Conciliación Obligatoria”.

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El paro estaba previsto que se iniciase este miércoles 18 y hasta el martes 24 de marzo inclusive, con la modalidad de cese de actividades entre las 9:00 y las 12:00 y entre las 16:00 y las 20:00, lapso en el cual, solamente se atenderían vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales.

Belelli explicó que la medida fue convocada “por la falta de propuestas ante la quita de salario que sufrimos en los meses de enero y febrero, dado que no se han pagado los acuerdos que tuvimos con la Secretaría de Transporte anterior”.

Señaló que “no hubo” respuesta a los reclamos por parte de las autoridades, aunque recalcó que “siempre” manifestaron su postura “abierta al diálogo”, algo que se deberá llevar adelante ahora en el marco de la conciliación.

 

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