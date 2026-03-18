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La Ciudad |En los principales centros comerciales

Las ventas bajan pero los precios de alquileres de locales no aflojan

Las cotizaciones se mantienen altas en un contexto de caída del consumo. En calle 12, hasta 20 millones de pesos

Las ventas bajan pero los precios de alquileres de locales no aflojan

Los precios de los alquileres de locales se mantienen firmes en calle 8 / Demian Alday

18 de Marzo de 2026 | 00:57
Edición impresa

En las principales zonas comerciales de La Plata se observa una mayor rotación en la ocupación de locales y un escenario donde la oferta empieza a superar a la demanda, pero eso no altera las cotizaciones, que no retroceden.

El cuadro parece alterar una ley básica de la economía y tiene como marco la crisis económica que golpea al comercio y profundiza las dificultades para sostener la actividad.

El precio de los alquileres depende de la ubicación, la superficie y las características del local. Según el mercado, pueden arrancar en 100 mil pesos por un espacio de 22 metros cuadrados en Los Hornos y llegar hasta los 12 millones de pesos por uno de 400 metros cuadrados en pleno centro platense.

Gisela Agostinelli, martillera de la inmobiliaria “Agostinelli Propiedades”, señaló que “hoy la oferta está superando la demanda” y aportó ejemplos de la cotización actual: un local en 56 entre 6 y 7, de 50 metros cuadrados, se alquila por 550 mil pesos; otro en 473 bis y 13A, en City Bell, de 54 metros, cuesta 750 mil pesos; uno en 27 y 43, de 42 metros, se ofrece a 550 mil pesos; y un espacio en 54 y 8, de 300 metros cuadrados, alcanza los 4 millones de pesos.

En el centro platense

Valentín Gilitchensky, referente de la Asociación Comercial de Calle 8 y adyacencias, indicó a este diario que “los locales vacíos se concentran en las transversales, las adyacencias y en el interior de las galerías”. En relación a los precios, sostuvo que “se mantienen estables, con algunas bajas puntuales en casos de locales que llevaban mucho tiempo desocupados, aunque no se observa una caída generalizada” y agregó: “Los valores varían según la cuadra y las condiciones, lo que permite encontrar algunas oportunidades”.

En este sentido, el dirigente explicó que sobre calle 8 los alquileres parten desde los tres millones y medio de pesos. Por caso, donde funcionó la tradicional Zapatería Norma habrá que poner 7.5 millones por mes. En las transversales o en calle 9 los locales más chicos rondan el millón de pesos. En las galerías se consiguen desde 150 mil pesos.

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Martín Ranea, presidente de la Asociación de Amigos de Calle 12, sostuvo que “los alquileres no están bajando”. Indicó que los valores varían según las dimensiones de los locales —entre 40 y 900 metros cuadrados—, con precios que van desde los 900 mil hasta 20 millones de pesos. Este último, capaz de albergar un banco, por ejemplo.

En zona Norte y oeste

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de City Bell, Martín Bizet, señaló que allí los alquileres continúan subiendo. “Es algo que me llama mucho la atención. Si bien la actividad está frenada y hay muchos cierres, rápidamente se ocupan”. Comentó que sobre la calle Cantilo hay precios variados. “Van desde 700 mil pesos hasta ocho millones de pesos”.

En esa línea, detalló que “hoy un local mediano, de entre 40 y 50 metros, se ubica entre un millón y medio y dos millones de pesos”.

Al alejarse de las transversales y en el caso de espacios más pequeños, los precios parten desde los 600 o 700 mil pesos, mientras que “los locales de mayor tamaño, por encima de los 150 metros cuadrados, arrancan en cuatro o cinco millones de pesos”, dijo.

Gastón Cello, presidente de la Asociación de Comerciantes de Los Hornos, coincidió con su par y advirtió que, aunque los precios vienen en alza, “la sorpresa es al renovar el contrato. Se piden cifras que no responden a nada”. Como ejemplo, señaló el caso de un comerciante cuyo alquiler pasó de 850 mil a más de 2 millones de pesos.

Precios publicados vs. reales

En este contexto, una situación que se repite: los precios publicados no coinciden con los reales y al consultar, suelen ser más altos.

“Consulté por un local de la zona de 9 y 45 que estaba publicado a medio millón de pesos. Cuando llamé, me aclararon que el valor no incluía el IVA”, indicó un inquilino. Eran 100 mil pesos más.

Un referente del sector comercial explicó que muchas veces los precios no se actualizan porque buscan cubrirse ante futuros aumentos o filtrar interesados. “Colegas me contaron que vieron un local publicado en tres millones y, al consultar, les pidieron cuatro y medio: a veces es porque no confían en el rubro o en el inquilino, o porque fijan un valor alto para desalentar y, si alguien acepta, concretan el negocio”, señaló.

 

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