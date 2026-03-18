Mahiques se reunió con la Corte, con el foco en las vacantes a cubrir

El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se reunió ayer con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ante quienes “ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida clave para normalizar la integración de los tribunales”.

En el primer encuentro institucional desde que Javier Milei lo designó en el cargo en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, el ministro y los jueces abordaron también “la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria de los tribunales, en particular a través del sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias, con el objetivo de asegurar el normal funcionamiento de los tribunales federales ante situaciones de vacancia, licencia u otros impedimentos de los magistrados titulares”, según informó el funcionario.

“En ese sentido, el Gobierno Nacional y la Corte Suprema ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”, completó Mahiques en sus redes sociales.

La reunión coincidió con el anuncio del Poder Ejecutivo de enviar al Congreso un paquete de leyes que incluye un nuevo Código Penal, con foco en el endurecimiento de las penas. Una reforma que buscaría contar con el consenso de la Corte Suprema de Justicia.