“Pegale un tiro”: el grito que marcó un millonario robo en Los Hornos

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Un violento asalto a un caminero volvió a poner en evidencia la escalada delictiva que golpea a distintos puntos de la región. Esta vez, el episodio tuvo lugar en un sector de Los Hornos, donde un chofer fue atacado con un cuchillo y despojado de una importante suma de dinero en plena tarde.
El hecho ocurrió cerca de las 14 en la zona de 74 y 142, cuando un camión de la distribuidora Conurbano Distribución S.A. se detuvo frente a un comercio para realizar una entrega. Mientras uno de los trabajadores descendía para descargar mercadería, el conductor permanecía dentro del vehículo.
Fue en ese momento cuando un hombre, a cara descubierta, abrió la puerta del acompañante y se metió en la cabina. Según la denuncia, el ladrón extrajo una cuchilla tipo carnicero y, sin mediar demasiadas palabras, comenzó a revisar el interior del camión en busca de dinero.
La situación derivó rápidamente en un momento de extrema tensión. El chofer intentó escapar, pero no logró abrir la puerta, por lo que comenzó a forcejear con el agresor, quien le tiraba manotazos con el arma blanca. En medio del enfrentamiento, la víctima trató de defenderse a patadas para evitar ser herido.
En cuestión de segundos, el delincuente logró hacerse de un bolso que contenía cerca de cuatro millones de pesos, además de otros elementos vinculados al trabajo.
Tras concretar el robo, el atacante descendió del camión y escapó corriendo en dirección a 73 bis. Mientras huía, gritó “pegale un tiro, pegale un tiro” hacia un cómplice que lo aguardaba a pocos metros a bordo de una moto visiblemente deteriorada. Ambos se dieron a la fuga hacia la zona de 143.
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El compañero del chofer y algunos vecinos que advirtieron la secuencia intentaron perseguir a los sospechosos, pero no lograron alcanzarlos. A pesar de la violencia del episodio, la víctima no sufrió heridas.
La pesquisa busca ahora reconstruir la fuga de los ladrones y no descartan que haya registros fílmicos del hecho.
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