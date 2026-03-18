Milei ratificó alineamientos y cargó contra el “terrorismo iraní”

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El Presidente reafirmó su sintonía con EE UU e Israel al homenajear a las víctimas del atentado en la sede diplomática
El presidente, Javier Milei, reafirmó ayer su alianza con Israel. Lo hizo al encabezar el acto por el 34° aniversario del atentado a la Embajada, que el 17 de marzo 1992 provocó la muerte de 29 personas y dejó más de 200 heridos.
“Frente al terrorismo no puede haber tregua”, advirtió el mandatario y ratificó: “Dejamos en claro en dónde nos paramos en este momento histórico, en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní, una tiranía que no sólo mantiene cautiva a su propia población, sino que se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas alrededor del mundo”.
Poco después de haber recibido una amenaza concreta de Teherán a través de una editorial del Tehran Times, que lo acusó de “haber cruzado una línea roja” por su alineamiento con los presidentes Donald Trump y Benjamin Netanyahu en medio de la guerra en Medio Oriente, Milei reforzó esa unidad durante el breve discurso que dio en plaza seca de la calle Pasteur, donde antes funcionaba la sede diplomática del Estado hebreo.
Acompañado por el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario reclamó: “Hay que hacer memoria” ante “el cobarde ataque del terrorismo iraní”.
Y agregó: “El ataque dejó una herida imborrable en el suelo argentino y en la comunidad judía, ya que se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad”.
Por otra parte, inisistió en que nuestro país “enfrenta el terrorismo”, mientras calificó al Estado de Israel como “una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra”.
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En ese sentido, subrayó que “Argentina combate el terrorismo y defendemos la libertad. Israel es un aliado estratégico de nuestro país y, por eso, reafirmamos nuestro compromiso porque creemos que es lo correcto. Llevamos la moral como política de Estado”.
En la misma línea, enfatizó que “Israel encarna los valores fundamentales de Occidente y es un ejemplo de resiliencia”.
En otro tramo de su mensaje, el Presidente sostuvo que “el terrorismo es una amenaza que exige decisión política, constancia institucional y un compromiso que no se agota en el tiempo”.
En ese marco, aseguró que la Argentina “impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes, incluso cuando pretendan eludir la acción de la justicia” y concluyó: “Honramos a quienes perdieron la vida en estos atentados y acompañamos a sus familias, que durante más de tres décadas han sostenido con dignidad una búsqueda incansable de justicia”.
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