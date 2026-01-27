Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |SE fue el titular del RENAPER

Otra renuncia y más cambios en el Gobierno

27 de Enero de 2026 | 00:56
Edición impresa

El Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones en la estructura del Estado luego de aceptar las renuncias de titulares en organismos sensibles y la novedad principal fue la salida de Pablo Luis Santos al frente de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), donde será reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

Los cambios fueron comunicados a través de decretos en el Boletín Oficial, donde también se formalizó la salida de Paul Starc como jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La vacante en el organismo antilavado será ocupada por Ernesto Gaspari, a quien en el entorno oficial señalan como cercano al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra.

Starc, un exfiscal identificado con el sector del asesor Santiago Caputo, no abandonará la gestión pública: pasará a integrar el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Desde la Casa Rosada negaron que su salida responda a un mal vínculo político, ratificando que se debió a una “decisión personal” y argumentando que, de haber existido un conflicto, no se le habría ofrecido un nuevo puesto en la entidad financiera.

La reestructuración del organigrama alcanzó a otras dos carteras: la Secretaría de Transporte y Enargas.

Denuncia de sobreprecios

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE/Zárate) Fernando Pérez confirmó una denuncia de sobreprecios del 140 por ciento en la contratación de servicios de limpieza para las centrales nucleares de Atucha 1 y 2, Embalse y el Hotel de Baradero, con un perjuicio económico que supera los U$S 6.5 millones.

En declaraciones radiales, señaló que la denuncia al presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, fue impulsada por el ingeniero Juan Pablo Norazco, gerente de las plantas Atucha I y II, cuyo trabajo no está vinculado a la política partidaria, fue quien la presentó ante el Comité de Integridad de Nucleoeléctrica Argentina.

 

