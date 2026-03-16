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Deportes |VUELVE A LAS PRÁCTICAS HOY POR LA MAÑANA

Con varias dudas prepara el viaje a Tucumán

16 de Marzo de 2026 | 02:13
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Sin demasiado tiempo para lamentos, el plantel albiazul retomerá los entrenamientos hoy a las 9.00, luego de la derrota ante Independiente Rivadavia y en la previa del viaje a Tucumán, programado para el día jueves.

Julián Kadijevic fue el eje de la tarde, pero el propio Fernando Zaniratto adelantó en conferencia de prensa que “va a llegar” para el partido que se disputará el viernes a las 21.00 en el estadio José Fierro de la capital tucumana. Un dato crucial teniendo en cuenta que seguramente Nelson Insfrán no estará recuperado para ese partido.

También fue baja en la previa del partido Lucas Castro, quien sufrió el viernes una molestia en un gemelo que lo dejó al margen del partido. Con escaso tiempo de recuperación, es un hecho que el Pata no estará disponible para el compromiso contra el Decano tucumano.

Castro no es titular, ya que reemplazó ante Banfield al lesionado Ignacio Miramón. Nacho está pagando su prolongada inactividad y sufrió ante Tigre una molestia en la cicatriz del desgarro que sufrió en enero y lo dejó fuera de los primeros dos partidos del torneo. Ayer fue titular Aguiar, pero ese puesto sigue en discusión.

Por último, Pedro Silva Torrejón salió solamente por precaución a causa de una sobrecarga en un isquiotibial y su presencia el viernes en el Jardín de la República no está en discusión.

 

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