Cómo descubrieron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano: se conocieron más detalles de su detención

Un paso clave en el hotel en el que actuó como 'viuda negra' permitió saber su identidad y la de su cómplice.

Así, la ex participante de Gran Hermano 2025, Luciana Martínez, fue detenida luego de que un turista norteamericano la denunciara por robo. La causa, según se pudo saber, fue modalidad 'viuda negra’.

“Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con modalidad ‘viuda negra’. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano”, voló la info desde las redes.

“El turista de 40 años ingresó 6.40 con Luciana de GH y otro masculino Cristian Andrés Wagner, los había conocido en el bar Makena”, comentaban también en la tele.

Se remarcó que para ingresar al hotel, a los invitados les escanearon los DNI, motivo por el cual se supo enseguida de ellos: “Wagner se fue a las 7 y Luciana 10.30. Al mediodía la víctima se levantó y se dio cuenta de que le faltaba el reloj, la mochila, ropa interior y el pasaporte”, confirmaron en la pantalla chica.

Vale destacar que, Luciana Martínez Oriunda de Santa Cruz, el día que entró a la casa más famosa señaló: “Me llamo Jorge, pero hace 10 años que, a escondidas, soy Luciana”. Allí, toda su familia se enteró de su orientación a través de la pantalla de Telefe.

Por otra parte, uno de los momentos más emotivos se dio cuando su madre, Martha, ingresó a la casa en el Congelados. Luciana siempre pensó que ella no la iba a aceptar, que iba a perder el contacto, pero la señora la abrazó y le dijo: “Jamás te voy a abandonar”.

Finalmente, el dato que resuena ahora tiene que ver con una frase que ella dijo cuando habló de su entorno, de su familia. “Legué con mi valija a Buenos Aires para hacer el casting. Tuve dos hermanos presos que me enseñaron lo que no está bien”, había confesado la bailarina y asesora de imagen.