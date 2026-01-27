Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

Fue después que el presidente Javier Milei se refiriera al tema durante su visita a Mar del Plata

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias
27 de Enero de 2026 | 07:12

Escuchar esta nota

Cumpliendo con la promesa realizada anoche durante su acto en Mar del Plata, el presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.

La medida fue formalizada a través del Decreto 53/2026 publicado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del mandatario y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El texto normativo es escueto pero contundente. En su Artículo 1° ordena: "Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil".

Esta decisión administrativa le da marco legal al anuncio político que Milei realizó horas antes en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde ante sus seguidores sentenció: "En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto".

El proyecto que enviará el Gobierno, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad (que actualmente está en 16 años) para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

Alerta naranja en La Plata por el calor extremo: a cuánto llegará la temperatura máxima este martes

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Empresa de colectivos haría una denuncia penal contra una competidora

La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

Augusto Max: “Hay una estructura que simplifica las cosa”

Un cruce con Techint por el precio de los caños
Últimas noticias de Política y Economía

Denuncian que en empresa textil hubo 140 despidos y pago de salarios en cuotas

El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años

Cayó el riesgo país: se acercó a los 500 puntos

Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios
Espectáculos
270 años de Mozart: curiosidades de uno los músicos más influyentes de la historia, relevantes datos de su vida 
Preocupa la desaparición del marido de la nieta de Mick Jagger: se trata de Alexander Key, tiene 37 años   
Sofía Gala reveló particularidades sobre su vínculo con Fito Páez
Facundo Arana confesó detalles de su separación de María Susini y pidió respeto por sus hijos
“El Caballero de los Siete Reinos”: el regreso íntimo a Westeros ya tiene futuro asegurado
Deportes
Sin piedad para Daniel Oldrá: el primer DT caído del 2026
Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize
Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré
La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar
Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación
Policiales
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del centro de La Plata
Una persecución policial en La Plata terminó con un muerto y dos mujeres heridas
La inseguridad vial no da tregua en La Plata y la Región
Una farmacia, blanco de un asalto
VIDEO. Venía desde Varela a robar bicicletas: preso
Información General
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla