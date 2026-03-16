Temor a una crisis energética global: Irán frena el tráfico en el estrecho de Ormuz y ataca el aeropuerto de Dubai
Temor a una crisis energética global: Irán frena el tráfico en el estrecho de Ormuz y ataca el aeropuerto de Dubai
Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense
Nuevas revelaciones de $Libra y otro ataque del Presidente al periodismo
Luto en el fútbol argentino: murió Marcelo Araujo, uno de los mejores relatores que tuvo el país
¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? Se conoció el cronograma completo
Cakis y Salvi, los nenes virales de La Plata, tuvieron su gran día y fueron invitados a la cancha de Estudiantes
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
¡Un Oscar tras otro! La película de Anderson, la gran ganadora: uno por uno, todos los premiados
Arrancó el paro universitario, con fuerte impacto: cuándo se retoman las clases en facultades y colegios
El momento de la verdad: darán el fallo por el crimen de Kim Gómez
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Calor y amenaza de lluvias este lunes en La Plata: emiten alerta amarilla para el martes
Cómo descubrieron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano: se conocieron más detalles de su detención
Ya avanzó 70% la obra de pavimentación de la Avenida 38 en San Carlos
Karina Milei mira más áreas de influencia de Santiago Caputo: ¿va por la SIDE y ARCA?
Una Ong platense cumplió el sueño a chicos que querían conocer el mar
Milei y Adorni, juntos en medio del escándalo: el jefe de gabinete dijo que fue un error, no un delito
El Gobierno lanzó un nuevo plan de retiro voluntario para los empleados de ANSeS
Pinamar eliminó la tasa vial municipal al combustible del 3%
Complicaciones en las provincias por otra fuerte caída de recursos
Ya rige el aumento en el boleto de micros para viajar desde La Plata a CABA: los nuevos valores
Qué delitos cometen los menores en Argentina y qué ocurre en la Provincia
El PRO apunta a la VTV provincial y a eliminar el estacionamiento medido
Delito fuera de control: otro ataque con disparos estremeció a la Ciudad
Creciente inquietud por aumento de los accidentes y muertes de motociclistas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La obra de la nueva pavimentación asfáltica que la Municipalidad lleva en 38 desde 143 hasta 149, en localidad de San Carlos, ya avanzó en un 70% y este fin de semana el intendente platense Julio Alak recorrió el sector para supervisar las tareas realizadas hasta el momento.
La intervención consiste en la ejecución de una nueva carpeta asfáltica en la totalidad de la calzada, con un carril de circulación por mano, obras hidráulicas complementarias destinadas a optimizar el escurrimiento pluvial y acompañar la nueva infraestructura vial y el mejoramiento del alumbrado público del tramo.
Cabe señalar que la obra estará finalizada este año y se enmarca en el plan 1000 cuadras, una iniciativa del Municipio que incluye trabajos de pavimentación y/o rehabilitación vial, reacondicionamiento de la red pluvial y obras complementarias y ejecución y/o mejoras de veredas y equipamiento accesorio.
En ese sentido, vale recordar que en San Carlos la Comuna proyectó 216 nuevas calles —45 con cordón cuneta, 59 con carpeta asfáltica y 112 de tierra con tareas de mejorado—, 153 nuevas cuadras iluminadas y 13.388 reparaciones de luminarias.
Entre los trabajos a ejecutar se destacan la carpeta asfáltica de avenida 38 desde 143 hasta 155, el asfalto de 49 entre 137 y 143 y de 139 entre 520 y 522, y el mejorado de 36 de 139 hasta 142 y de 147 entre 38 y 42.
“Esta obra va a mejorar la circulación y el drenaje del agua en toda la zona, además de reforzar el alumbrado público para que los vecinos y vecinas de San Carlos tengan calles más seguras y mejor conectadas”, destacó el jefe comunal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí