Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Tragedia en la Autopista La Plata: un motociclista perdió la vida tras una colisión con una camioneta

Tragedia en la Autopista La Plata: un motociclista perdió la vida tras una colisión con una camioneta
16 de Marzo de 2026 | 15:30

Escuchar esta nota

Una nueva fatalidad vial conmociona a la región tras el fallecimiento de un motociclista en la traza que une la Ciudad de Buenos Aires con La Plata. El incidente tuvo lugar en el kilómetro 33,5, dentro de la jurisdicción de Berazategui, durante las primeras horas de la jornada. La víctima, un hombre de 53 años, perdió la vida tras el impacto.

De acuerdo con los reportes oficiales, el choque involucró a una camioneta Toyota Hilux 4x4 y a una motocicleta Honda CG 150 de color rojo. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor falleció en el sitio de manera inmediata. Por su parte, el hombre de 60 años que manejaba la camioneta, con domicilio en La Plata, resultó ileso tras el percance.

Personal del Departamento de Seguridad Vial de Autopistas acudió al lugar y solicitó la presencia de asistencia médica de forma urgente. Una ambulancia llegó a la escena poco después, pero los facultativos solo pudieron confirmar el deceso del motociclista debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Las autoridades informaron que ambos vehículos quedaron sobre la zona de la banquina. Gracias a esta ubicación, el flujo vehicular en los carriles centrales no sufrió obstrucciones ni demoras de importancia. En el sitio, los peritos de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires realizaron las tareas de rigor para establecer la mecánica del choque.

La fiscalía a cargo del caso dispuso el análisis de las cámaras de vigilancia de la autopista para obtener mayores precisiones sobre el momento de la colisión. El hecho cuenta con la carátula legal de homicidio culposo y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 del Departamento Judicial de Quilmes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

La lesión de Kadijevic, eje de las críticas a Zaniratto

¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? Se conoció el cronograma completo

Luto en el fútbol argentino: murió Marcelo Araujo, uno de los mejores relatores que tuvo el país

Interna en el PJ bonaerense: el kicillofismo sacó ventaja

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Independiente (M)

Arrancó el paro universitario, con fuerte impacto: cuándo se retoman las clases en facultades y colegios

Estudiantes ultima los preparativos para el choque ante Gimnasia (M)

VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora
Últimas noticias de Policiales

Condenaron a 23 años y 4 meses de prisión al acusado de matar a Kim Gómez en La Plata

Piden que la causa de un asesinato en City Bell pase a la etapa de juicio

VIDEO. En el brutal asalto a un kiosco, un policía herido

La Plata y La Matanza conectadas por dos ataques a choferes de App
Espectáculos
Detalle del look viajero de Wanda Nara: cuánto sale la valija rosa de lujo que aparece en sus publicaciones
Quiénes son los cuatro semifinalistas de “MasterChef Celebrity”
Inesperado ingreso en Gran Hermano Generación Dorada: llegó “La Maciel” para reemplazar a Carmiña
Herencia de Jorge Lanata: sorpresiva renuncia de Guadalupe Guerrero a la defensa de Elba Marcovecchio
Cómo descubrieron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano: se conocieron más detalles de su detención
Información General
Cansancio al inicio de año: por qué algunos arrancan ya agotados
Científicos platenses desarrollan un dispositivo para detectar hepatitis E
Tucumán: el 95% de los evacuados regresó a sus hogares tras la inundación en La Madrid
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas
Deportes
VIDEO.- "Marteeen", "A ver Diego" y "Ahora o nunca Cani", los relatos más épicos de Marcelo Araujo
Luto en el fútbol argentino: murió Marcelo Araujo, uno de los mejores relatores que tuvo el país
Doctor y campeón: Carlos Bilardo cumple 88 años
VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora
Mejorar en defensa pasó a ser una obligación con carácter de tarea urgente
La Ciudad
Llega el Festival de la Gastronomía Italiana con cocina en vivo, shows, degustaciones y más
Provincia dio otro paso clave para hacer la revisión tarifaria de la luz
El paro universitario arrancó con varias facultades y colegios de la UNLP sin actividad
Vecinos denuncian falta de vacunas contra la gripe en La Plata y encienden alerta
Ya avanzó 70% la obra de pavimentación de la Avenida 38 en San Carlos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla