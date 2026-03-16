Tragedia en la Autopista La Plata: un motociclista perdió la vida tras una colisión con una camioneta

Una nueva fatalidad vial conmociona a la región tras el fallecimiento de un motociclista en la traza que une la Ciudad de Buenos Aires con La Plata. El incidente tuvo lugar en el kilómetro 33,5, dentro de la jurisdicción de Berazategui, durante las primeras horas de la jornada. La víctima, un hombre de 53 años, perdió la vida tras el impacto.

De acuerdo con los reportes oficiales, el choque involucró a una camioneta Toyota Hilux 4x4 y a una motocicleta Honda CG 150 de color rojo. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor falleció en el sitio de manera inmediata. Por su parte, el hombre de 60 años que manejaba la camioneta, con domicilio en La Plata, resultó ileso tras el percance.

Personal del Departamento de Seguridad Vial de Autopistas acudió al lugar y solicitó la presencia de asistencia médica de forma urgente. Una ambulancia llegó a la escena poco después, pero los facultativos solo pudieron confirmar el deceso del motociclista debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Las autoridades informaron que ambos vehículos quedaron sobre la zona de la banquina. Gracias a esta ubicación, el flujo vehicular en los carriles centrales no sufrió obstrucciones ni demoras de importancia. En el sitio, los peritos de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires realizaron las tareas de rigor para establecer la mecánica del choque.

La fiscalía a cargo del caso dispuso el análisis de las cámaras de vigilancia de la autopista para obtener mayores precisiones sobre el momento de la colisión. El hecho cuenta con la carátula legal de homicidio culposo y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 del Departamento Judicial de Quilmes.