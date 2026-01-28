Más de 6.000 muertos por la represión en Irán

Al menos 6.159 personas han muerto en Irán como consecuencia de la violenta represión de las protestas que sacuden al país desde finales de diciembre, según denunciaron activistas de derechos humanos. La cifra, que podría ser mucho mayor, fue difundida por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que verifica cada deceso mediante una red interna de informantes. Entre las víctimas se cuentan más de 5.800 manifestantes, 92 niños y decenas de civiles ajenos a las protestas, además de miembros de fuerzas afines al gobierno.

Las manifestaciones estallaron el 28 de diciembre tras la fuerte devaluación del rial, que esta semana cayó a un mínimo histórico de 1,5 millones por dólar, profundizando la crisis económica, y se extendieron a un fuerte reclamo contra el régimen teocrático gobernante. La represión se produjo en medio de un apagón casi total de internet y telefonía, el más severo en la historia del país, lo que dificulta la verificación independiente de los hechos.

Mientras tanto, la tensión regional aumenta con la llegada del portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln a Medio Oriente, en un contexto de amenazas cruzadas entre Teherán y Washington. El gobierno iraní reconoce una cifra mucho menor de muertos y atribuye las protestas a fuerzas extranjeras, mientras el número de víctimas ya supera al de cualquier otra ola de disturbios en décadas y evoca el caos previo a la Revolución Islámica de 1979.