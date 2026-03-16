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El Mundo |ESCALADA EN EL GOLFO

Cautela global ante el plan de Trump para el paso de Ormuz

Potencias analizan la propuesta de Washington para escoltar petroleros mientras crece la tensión energética y sube el crudo

Cautela global ante el plan de Trump para el paso de Ormuz

Un carguero arde en el estrecho de Ormuz tras un ataque iraní / AP

16 de Marzo de 2026 | 02:56
Edición impresa

El llamado del presidente de Donald Trump para crear una fuerza naval internacional que garantice la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz fue recibido con cautela por varias potencias mundiales. Aunque Washington instó a países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido a enviar buques de guerra para escoltar petroleros, ninguno de ellos asumió compromisos concretos por ahora. La iniciativa surge en medio de la guerra con Irán, que mantiene en tensión una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Por ese estrecho marítimo transita normalmente una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo, por lo que cualquier interrupción tiene un impacto inmediato en los mercados.

Teherán ha señalado que el paso permanece abierto para la mayoría de los países, pero advirtió que no permitirá el tránsito de Estados Unidos y sus aliados. El canciller iraní Abá Araqchi afirmó que varios gobiernos han solicitado garantías de seguridad para sus buques, aunque subrayó que la decisión final corresponde a las fuerzas armadas iraníes.

Mientras tanto, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, aseguró que Washington mantiene conversaciones con diversos socios para coordinar una eventual misión internacional. Según el funcionario, espera que China desempeñe un papel “constructivo” en cualquier esfuerzo destinado a restablecer el tránsito marítimo.

REACCIONES PRUDENTES

Las reacciones de los países convocados han sido prudentes. Desde Londres, el gobierno de Keir Starmer confirmó que el tema fue discutido con Trump y con el primer ministro canadiense, pero sin anunciar medidas concretas. En tanto, la diplomacia china señaló que todas las partes deben garantizar la estabilidad del suministro energético global y prometió mantener contactos para reducir la tensión.

 

La guerra con Irán mantiene en tensión una de las rutas energéticas más importantes

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En Corea del Sur, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó que tomará nota de la propuesta estadounidense y que evaluará cuidadosamente la situación antes de adoptar cualquier decisión. Algo similar ocurre en Japón, donde se espera que el tema sea abordado durante la próxima visita de la primera ministra Sanae Takaichi a la Casa Blanca. Por su parte, Emmanuel Macron indicó que Francia estudia junto a socios europeos y asiáticos la posibilidad de organizar una misión de escolta para buques mercantes, aunque aclaró que esa opción dependerá de que las hostilidades disminuyan.

La escalada militar continúa generando nerviosismo en los mercados energéticos. Para intentar contener la suba del crudo, la Agencia Internacional de Energía anunció la liberación de cerca de 412 millones de barriles de reservas estratégicas, en lo que describió como la mayor operación coordinada de este tipo.

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