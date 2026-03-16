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Política y Economía

El Gobierno lanzó un nuevo plan de retiro voluntario para los empleados de ANSeS

Es bajo un esquema de acuerdo mutuo, según se informó

El Gobierno lanzó un nuevo plan de retiro voluntario para los empleados de ANSeS
16 de Marzo de 2026 | 08:32

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El Gobierno nacional aprobó un nuevo plan de retiro voluntario destinado al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), bajo un esquema de acuerdo mutuo. La medida fue formalizada mediante la Resolución 68/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, con el fin de continuar reduciendo la planta estatal, en el marco en las políticas de modernización y eficiencia del gasto público que viene implementando la administración de Javier Milei.

La iniciativa se denomina Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), y se sustenta en el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744), lo que significa que la desvinculación se produce por "voluntad concurrente" de ambas partes.

El retiro deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo, y posteriormente tendrá que presentarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) para su ratificación y homologación.

En la normativa se estipuló que el régimen de retiro aplicará para el personal del organismo previsional que tenga al menos dos años de antigüedad y quedó establecido que la adhesión “constituye un acto estrictamente voluntario del agente, y su otorgamiento se encuentra sujeto a la exclusiva evaluación y aprobación de la ANSeS, sin generar derecho subjetivo alguno a su concesión”.

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