Nuevas revelaciones de $Libra y otro ataque del Presidente al periodismo

Nuevas revelaciones periodísticas con base en fuentes judiciales dan cuenta de un presunto acuerdo por 5 millones de dólares a cambio del apoyo del presidente, Javier Milei, a la malograda criptomoneda $Libra.

Según copias del expediente judicial, del teléfono celular del lobista Mauricio Novelli se habría desprendido una anotación vinculada a ese pago. Algo que ayer salieron a rechazar funcionarios libertarios en redes sociales, incluido el propio Milei, quien disparó en X: “La mafia mediática. Fin”.

La prueba sobre el supuesto acuerdo, que peritos del Ministerio Público Fiscal recuperaron tras un intento de borrado, detallaría tres pagos en tokens o efectivo: un adelanto, otro ligado a un tuit presidencial y un último tramo por la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial con Milei.

El texto habría sido redactado entre fines de octubre y noviembre de 2024, antes del viaje a Buenos Aires del empresario estadounidense Mark Hayden Davis, y menciona como contraprestación el anuncio público del Presidente en redes sociales y un acuerdo presencial en la Casa Rosada.

De acuerdo con los peritajes, también se detectaron más de veinte comunicaciones telefónicas y mensajes entre Novelli y Karina Milei, así como al menos 14 llamadas con el asesor presidencial Santiago Caputo y contactos con el economista Demian Reidel, en torno al lanzamiento y la caída de $LIBRA.

La secuencia reconstruida muestra que el 14 de febrero de 2025 -día del lanzamiento del criptoactivo- Novelli buscó comunicarse con Karina y luego con Milei, que logró hablar con el Presidente minutos antes del tuit y, casi en simultáneo, se activó el sitio VivaLaLibertadProject para canalizar eventuales inversiones.

A las 19:01 de esa jornada, Milei publicó en X un mensaje de apoyo a $Libra que incluía el contrato necesario para invertir, bajo la forma de un código alfanumérico de 44 caracteres que hasta entonces no estaba disponible públicamente.