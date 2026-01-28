Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Bregman desafió a los gobernadores que piden la emergencia ígnea en la Patagonia a defender la Ley de Glaciares

Bregman desafió a los gobernadores que piden la emergencia ígnea en la Patagonia a defender la Ley de Glaciares
28 de Enero de 2026 | 17:22

Escuchar esta nota

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman desafió hoy a los gobernadores que solicitaron la emergencia ígnea a que sean coherentes y manden a sus legisladores a defender la actual ley de Glaciares cuando el Gobierno intente modificarla en el Congreso.

“¿Los gobernadores que piden la emergencia ígnea para la Patagonia van a mandar a votar contra la Ley de Glaciares? Es una pregunta que deben responder ya”, reclamó la referente del Partido de los Trabajadores Socialistas en una publicación de X.

Los mandatarios de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaron ayer al Congreso que trate con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, tras una reunión de trabajo realizada de manera virtual.

De ese encuentro participaron los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Neuquén, Rolando Figueroa; y de Santa Cruz, Claudio Vidal. “Los mismos gobernadores que hoy reclaman recursos acompañaron, en todo o en parte, el ajuste de Milei”, subrayó Bregman.

Para la diputada izquierdista, “Torres debería explicar por qué las senadoras Edith Terenzi y Andrea Cristina votaron el Presupuesto 2026, que implica un recorte del 78,5% en las partidas destinadas al Sistema Federal de Manejo del Fuego”.

Según dijo, “las consecuencias de ese ajuste se ven en el territorio”, y un ejemplo es que “los brigadistas cobran salarios de miseria y trabajan sin los recursos mínimos para enfrentar la emergencia”. “La solidaridad del pueblo es enorme. La responsabilidad del gobierno nacional y sus cómplices, también”, concluyó.

En los últimos meses, se incendiaron más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 en Santa Cruz, lo que eleva el total regional a casi 230.000 hectáreas afectadas.

 

Espectáculos
Deportes
Información General
Policiales
