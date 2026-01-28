Bregman desafió a los gobernadores que piden la emergencia ígnea en la Patagonia a defender la Ley de Glaciares

Piden la prisión preventiva de los empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales
Piden la prisión preventiva de los empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales
"Liquidación": las camisetas de Ascacibar con precio rebajado en la tienda del Pincha
Informe | Criar a un hijo en La Plata ya cuesta más de $500 mil por mes: fuerte impacto en la economía familiar y en las mujeres
La eterna barrera baja de Gonnet: colapso vehicular y vecinos afectados
VIDEO. La Plata: le robaron la bicicleta, se hizo pasar por comprador y la recuperó a las piñas
Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense
Crisis habitacional: el informe de la UCALP que refleja el drama del techo propio que viven jóvenes y adultos mayores
"No hay agua", el cartel que desata la furia en La Plata en pleno verano
Mansión de Pilar vinculada a la AFA: el juez ordenó nuevas pericias y libró 30 órdenes a entidades públicas y privadas
VIDEO. Cayó un ladrón de frondoso prontuario en La Plata: era intensamente buscado por robos de motos y en viviendas
Chispazos en el mundo libertario: Sebastián Pareja recibió silbatinas e insultos en la "Derecha Fest"
Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados
Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
VIDEO.- Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"
Real Madrid, Atlético y PSG deberán jugar repechaje en la Champions
Karina Jelinek denunció que sufrió acoso durante un evento en Punta del Este
La guerra Wanda Nara - China Suárez se muda a la teve: competirán en el rating del prime time
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
Una zona de La Plata sin luz y “la misma historia de hace un año”
Tras incendio en La Plata, una entidad colegiada advirtió por "manejos negligentes" en el ámbito productivo-industrial
Los estudiantes que llegan a La Plata: brindan recomendaciones para evitar estafas al alquilar departamentos y casas
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
“Hay temas de Lali que le gustan”: la confesión de Fátima Flórez sobre Milei tras su presentación en el teatro
Horacio Pagani se disculpó por los dichos machistas que hizo hacia Morena Beltrán
Operativos en avenidas de La Plata: secuestran decenas de motos
Javier Milei subió al escenario, cantó y fue parte del show de Fátima Florez
Restos humanos encontrados en Caleta Olivia: hallaron una huella dactilar
En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
Restauran otra vez la fachada del colegio vandalizado frente a Plaza Moreno: el agresor, identificado y denunciado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman desafió hoy a los gobernadores que solicitaron la emergencia ígnea a que sean coherentes y manden a sus legisladores a defender la actual ley de Glaciares cuando el Gobierno intente modificarla en el Congreso.
“¿Los gobernadores que piden la emergencia ígnea para la Patagonia van a mandar a votar contra la Ley de Glaciares? Es una pregunta que deben responder ya”, reclamó la referente del Partido de los Trabajadores Socialistas en una publicación de X.
Los mandatarios de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaron ayer al Congreso que trate con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, tras una reunión de trabajo realizada de manera virtual.
De ese encuentro participaron los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Neuquén, Rolando Figueroa; y de Santa Cruz, Claudio Vidal. “Los mismos gobernadores que hoy reclaman recursos acompañaron, en todo o en parte, el ajuste de Milei”, subrayó Bregman.
Para la diputada izquierdista, “Torres debería explicar por qué las senadoras Edith Terenzi y Andrea Cristina votaron el Presupuesto 2026, que implica un recorte del 78,5% en las partidas destinadas al Sistema Federal de Manejo del Fuego”.
Según dijo, “las consecuencias de ese ajuste se ven en el territorio”, y un ejemplo es que “los brigadistas cobran salarios de miseria y trabajan sin los recursos mínimos para enfrentar la emergencia”. “La solidaridad del pueblo es enorme. La responsabilidad del gobierno nacional y sus cómplices, también”, concluyó.
En los últimos meses, se incendiaron más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 en Santa Cruz, lo que eleva el total regional a casi 230.000 hectáreas afectadas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí