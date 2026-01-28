Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Restos humanos encontrados en Caleta Olivia: hallaron una huella dactilar

Restos humanos encontrados en Caleta Olivia: hallaron una huella dactilar
28 de Enero de 2026 | 16:09

Escuchar esta nota

Una huella dactilar fue encontrada por los especialistas que investigan el hallazgo de restos humanos en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia y podría ser clave para determinar la identidad de la víctima.

Los peritos forenses dieron con la pista tras realizar un análisis exhaustivo de las manos descubiertas en el barrio 13 de Diciembre, según informaron medios locales.

Además, se encontró un cráneo y un pie, los cuales fueron derivados a Puerto Deseado para su respectivo estudio. Sin embargo, la causa continúa bajo investigación, mientras se espera la confirmación de la identidad de la persona.

El fiscal interviniente también intenta esclarecer las circunstancias del hecho ya que podría haberse tratado de un crimen o una desaparición.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca: hora, formaciones y TV

Gimnasia, que juega con diez por una roja a Panaro, empata 0 a 0 ante River en el Monumental

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

Ascacibar, el día después: Alayes dio detalles de la venta y una filial con su nombre tomó una drástica decisión

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense

Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
+ Leidas

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca: hora, formaciones y TV

Gimnasia, que juega con diez por una roja a Panaro, empata 0 a 0 ante River en el Monumental

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense

Ascacibar: allegados aseguran que le dejó USD 1,5 millones a Estudiantes

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. La Plata: le robaron la bicicleta, se hizo pasar por comprador y la recuperó a las piñas

VIDEO. Cayó un ladrón de frondoso prontuario en La Plata: era intensamente buscado por robos de motos y en viviendas

Tragedia en la Ruta 8: murieron una niña de 9 años y su madre en un choque frontal

Operativos en avenidas de La Plata: secuestran decenas de motos
Deportes
VIDEO. Panaro dejó con uno menos al Lobo: plancha, VAR y roja
VIDEOS.- Plaqueta, abrazos y ovación: una noche especial para Nacho
"Bienvenida princesa": la primera foto de Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa
Gimnasia, que juega con diez por una roja a Panaro, empata 0 a 0 ante River en el Monumental
Adiós a una leyenda del básquet platense: a los 93 años, falleció Rodolfo Causa
La Ciudad
Poste lindero a estación de servicio, a punto de caerse en La Plata
La eterna barrera baja de Gonnet: colapso vehicular y vecinos afectados
Informe | Criar a un hijo en La Plata ya cuesta más de $500 mil por mes: fuerte impacto en la economía familiar y en las mujeres
Una zona de La Plata sin luz y “la misma historia de hace un año”
Los estudiantes que llegan a La Plata: brindan recomendaciones para evitar estafas al alquilar departamentos y casas
Información General
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense
Espectáculos
"Bienvenida princesa": la primera foto de Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa
Karina Jelinek denunció que sufrió acoso durante un evento en Punta del Este
Murió Adrián Bar, líder de Orion's Beethoven, a los 73 años
La guerra Wanda Nara - China Suárez se muda a la teve: competirán en el rating del prime time
Caso Lowrdez: elevan a juicio la causa contra su ex por privación ilegal de la libertad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla