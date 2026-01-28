Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Guillermo Barros Schelotto y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo

Guillermo Barros Schelotto y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo
28 de Enero de 2026 | 07:28

Escuchar esta nota


El duelo entre Vélez y Talleres por la segunda jornada del Apertura no solo dejó fútbol, sino también una postal de evidente tensión. Antes del pitazo inicial en Liniers, Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron cualquier tipo de contacto visual o saludo, un gesto que se volvió tendencia de inmediato y evidenció la incomodidad que persiste entre ambos.

Este desencuentro no es un hecho aislado, sino un nuevo capítulo en la historia de desamor entre dos de los máximos referentes de la historia xeneize. Ya en el Clausura 2025 se había percibido una frialdad similar. El propio "Mellizo" se ha encargado de remarcar en diversas ocasiones que, más allá de lo profesional, jamás existió una amistad que los uniera fuera de las canchas.

La ironía del "Mellizo" frente a los micrófonos

Durante la rueda de prensa posterior, Barros Schelotto no escapó a la polémica. Al ser consultado sobre la falta de cortesía, minimizó el hecho: "No hay una razón puntual; simplemente no hay motivo para saludarnos o dejar de hacerlo". Ante la insistencia de los cronistas sobre el protocolo habitual entre entrenadores, el DT de Vélez lanzó con su acidez característica: "A veces pasa, otras no. Si tuviera un problema con Tevez, lo arreglaría con él cara a cara", sentenciando el tema entre risas cómplices de los presentes.

En la vereda opuesta, el técnico de la "T" optó por un perfil mucho más reservado. Cuando los periodistas le preguntaron si la relación estaba definitivamente terminada tras el desplante, Tevez prefirió no echar más leña al fuego. "Prefiero guardar silencio", fue la escueta y tajante respuesta del exjugador, cortando de raíz cualquier debate.

El origen de la fractura

La raíz de este distanciamiento se remonta a los años compartidos en Boca Juniors. El primer gran roce ocurrió tras la repentina partida de Tevez al fútbol chino en 2016, y la herida se profundizó en Madrid, durante la final de la Libertadores 2018, donde el "Apache" fue relegado al banco de suplentes.

Años después, la sinceridad de ambos terminó por confirmar el quiebre. Mientras Guillermo sostiene que no hay conexión alguna entre ellos, Tevez reconoció en 2019 su parte de culpa: "Él planificó el equipo contando conmigo y me fui sin avisarle. Nunca lo llamé y ahí se rompió todo".

