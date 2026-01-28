Guillermo Barros Schelotto y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
El duelo entre Vélez y Talleres por la segunda jornada del Apertura no solo dejó fútbol, sino también una postal de evidente tensión. Antes del pitazo inicial en Liniers, Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron cualquier tipo de contacto visual o saludo, un gesto que se volvió tendencia de inmediato y evidenció la incomodidad que persiste entre ambos.
Este desencuentro no es un hecho aislado, sino un nuevo capítulo en la historia de desamor entre dos de los máximos referentes de la historia xeneize. Ya en el Clausura 2025 se había percibido una frialdad similar. El propio "Mellizo" se ha encargado de remarcar en diversas ocasiones que, más allá de lo profesional, jamás existió una amistad que los uniera fuera de las canchas.
CON CALOR Y SIN SALUDO: Guillermo y Tevez, cada uno en su banco en la previa de Vélez vs. Talleres en el Amalfitani.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/a3MhTJgKtT
Durante la rueda de prensa posterior, Barros Schelotto no escapó a la polémica. Al ser consultado sobre la falta de cortesía, minimizó el hecho: "No hay una razón puntual; simplemente no hay motivo para saludarnos o dejar de hacerlo". Ante la insistencia de los cronistas sobre el protocolo habitual entre entrenadores, el DT de Vélez lanzó con su acidez característica: "A veces pasa, otras no. Si tuviera un problema con Tevez, lo arreglaría con él cara a cara", sentenciando el tema entre risas cómplices de los presentes.
En la vereda opuesta, el técnico de la "T" optó por un perfil mucho más reservado. Cuando los periodistas le preguntaron si la relación estaba definitivamente terminada tras el desplante, Tevez prefirió no echar más leña al fuego. "Prefiero guardar silencio", fue la escueta y tajante respuesta del exjugador, cortando de raíz cualquier debate.
"SI TUVIERA ALGO QUE DECIR DE TEVEZ SE LO DIRÍA A ÉL"
💣 Guillermo Barros Schelotto pic.twitter.com/AFQO89z9jJ— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026
La raíz de este distanciamiento se remonta a los años compartidos en Boca Juniors. El primer gran roce ocurrió tras la repentina partida de Tevez al fútbol chino en 2016, y la herida se profundizó en Madrid, durante la final de la Libertadores 2018, donde el "Apache" fue relegado al banco de suplentes.
Años después, la sinceridad de ambos terminó por confirmar el quiebre. Mientras Guillermo sostiene que no hay conexión alguna entre ellos, Tevez reconoció en 2019 su parte de culpa: "Él planificó el equipo contando conmigo y me fui sin avisarle. Nunca lo llamé y ahí se rompió todo".
