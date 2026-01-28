Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida

Un nuevo accidente en la zona de médanos de Villa Gesell volvió a encender la preocupación de las autoridades municipales. Una camioneta Toyota SW4 volcó durante una travesía nocturna por la arena y una mujer de 52 años resultó herida, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. El hecho se suma a otros dos siniestros recientes registrados en el mismo sector, a pesar de que se reforzaron los controles vehiculares.

El episodio ocurrió el lunes, minutos antes de las 22, cuando una Toyota SW4 blanca en la que viajaban cuatro turistas mendocinos —dos hombres y dos mujeres— perdió el control y terminó volcada en plena zona de dunas. El grupo se trasladaba desde Cariló, en el partido de Pinamar, y realizaba una “travesía nocturna” cuando se produjo el vuelco.

Debido a la complejidad del lugar, el rescate requirió la intervención conjunta de los Bomberos Voluntarios de Villa Gesell, personal policial y equipos del sistema de Salud. Los bomberos lograron retirar a los ocupantes del vehículo y trasladarlos hasta la calle 310, donde aguardaba una ambulancia para asistirlos.

En ese contexto se constató que una de las mujeres, de 52 años, había sufrido un fuerte traumatismo en el tórax, por lo que fue derivada al hospital municipal para una mejor evaluación médica. Los otros tres ocupantes de la camioneta no presentaron heridas de consideración y no requirieron internación.

La reiteración de este tipo de incidentes genera inquietud en el municipio. La zona de los médanos de Villa Gesell se volvió especialmente riesgosa por la circulación de camionetas, motos y cuatriciclos, y es señalada además como un punto donde se realizan picadas, lo que incrementa el peligro tanto para quienes participan como para terceros.

Este vuelco es el tercero ocurrido en pocos días. El viernes 16, dos mujeres se accidentaron mientras circulaban en un cuatriciclo por los médanos cercanos al camping Pucará. Luego, el lunes 19, un joven de 27 años sufrió un grave accidente con su cuatriciclo en la zona conocida como “de las dunas”, con un traumatismo de cráneo severo que motivó su traslado de urgencia a un hospital de alta complejidad en La Plata.

La comuna evalúa cobrar los costos operativos a los involucrados en estos siniestros

Frente a este escenario, y al importante despliegue de recursos que demandan estos rescates, las autoridades municipales analizan avanzar con el cobro de los costos operativos a los turistas involucrados en los siniestros. La medida busca desalentar conductas de riesgo y reducir la cantidad de accidentes en un sector que, aun con controles reforzados, sigue siendo escenario de situaciones graves durante la temporada alta.