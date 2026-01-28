Ascacibar, el día después: Alayes dio detalles de la venta y una filial con su nombre tomó una drástica decisión

En distintas entrevistas que dio este miércoles, Agustín Alayes dio detalles de la venta de Santiago Ascacibar a Boca. El jugador se fue con el descontento de parte de los hinchas, quienes se sintieron “traicionados”.

Alayes aclaró que no hubo presión por parte del jugador para irse al club de la Ribera. Además, se hizo eco de las críticas que recibió el jugador: “Pareciera que porque se fue a Boca no nos quiere más el Ruso. No es así. Estamos todos locos si lo tratamos de traidor. Puede doler pero no hay que pasarnos de rosca. Quien te dice que el día de mañana vuelve al club”.

“Desde lo formal no deja el 15%, pero termina resignando muchísimo más. Es un monto muy alto. Él ya tenía acordado su contrato con Boca en esa etapa de la negociación. Es parte de la deuda y el número que resignó Santiago es alto, es lo que nos mueve la aguja para entender que estamos haciendo una muy buena operación”, destacó.

En tanto, también se refirió a las declaraciones que ofreció Ascacibar tiempo atrás, donde aseguraba que en Argentina solo jugaría en Estudiantes, y a la reacción de Juan Sebastián Verón, que recordó una frase de Sabella tras confirmarse el pase: “Esas cosas yo digo que muchas veces los jugadores son presos de sus palabras. Todos no resisten el archivo. Yo lo tomo anecdótico, que el hincha lo toma como algo más doloroso”.

“Entiendo el dolor. Entiendo que a los hinchas les duela verlo en otro equipo. Lo quiere al club, es donde nació y seguramente va a terminar su carrera. Pero primero que nada respeto y agradecimiento porque mientras jugó lo hizo al cien por cien. Puertas hacia adentro no hay ningún problema con nosotros ni con sus compañeros”, agregó respecto de quiénes consideraron un malestar puertas adentro del vestuario.

Necesidad de vender

Agustín Alayes también ofreció detalles de la venta y aclaró que “la negociación de ninguna manera fue forzada ni de nosotros para él ni de él para nosotros. No existió ningún tipo de conflicto. Se hizo con el consentimiento de las partes. El Ruso nunca nos presionó para irse como se informó o se dijo”.

“Teníamos una necesidad concreta de vender y de bajar el presupuesto y dentro de los candidatos a venderse estaba Santiago. (La operación) fue de buena para muy buena para el club”, resaltó y desmenuzó: “Se compone de tres partes: el préstamo sin cargo de Aguirre al que le paga el sueldo Boca, si lo hubiésemos ido a buscar sería impagable, los tres millones y medios de dólares, y una deuda que resigna el jugador, lo que redondea una operación por casi cinco millones de dólares”.

Filial Ascacibar, la decisión

En medio del revuelo por el pase del Rusito de Villa Elvira, la filial Ascacibar tomó una dura decisión. A través de un comunicado, informaron que se cambiarán el nombre.

“Queremos expresar nuestra gran decepción y descontento con la forma en que se produjo la salida del ex capitán y jugador de nuestro amado y respetado, Santiago Ascacibar. Por decisión unánime, hemos decidido retirar el nombre de "La Ruso Ascacibar" de nuestra agrupación”, rezó el comunicado.

“A partir de ahora, pasará a llamarse "Lealtad Pincharrata". Agradecemos su comprensión y apoyo en estos momentos”, concluyó el mensaje. Esta decisión fue celebrada por el sector albirrojo que está molesto con el jugador.