Espectáculos

Murió Adrián Bar, líder de Orion's Beethoven, a los 73 años

Murió Adrián Bar, líder de Orion's Beethoven, a los 73 años
28 de Enero de 2026 | 16:34

El mundo de la música atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse la muerte de Adrián Bar, histórico músico y compositor considerado uno de los pioneros del rock nacional. El artista falleció este martes a los 73 años, según confirmó su productora.

Bar fue una figura clave en el desarrollo de la escena rockera del país y dejó una huella imborrable a través de una extensa obra musical cuyas letras y melodías siguen resonando hasta la actualidad. En 1968 fundó junto a su hermano Ronan la banda Orion 's Beethoven, que más adelante pasaría a llamarse simplemente Orions, proyecto fundamental en los primeros años del género en la Argentina.

A lo largo de su carrera, Adrián Bar compartió escenarios con algunos de los máximos exponentes del rock nacional, entre ellos Luis Alberto Spinetta, Pappo y Charly García, consolidando su lugar como referente indiscutido de una generación fundacional.

La noticia fue confirmada por la productora Mandíbula, que informó además que las cenizas del músico serán arrojadas al mar argentino, específicamente en Santa Clara del Mar, en una ceremonia cuya fecha aún no fue definida. Según detallaron, el homenaje será abierto a familiares, amigos y a todas aquellas personas que deseen despedirlo.

“Lamentablemente queremos comunicar a toda la comunidad artística, rockera, a los medios y al público en general el fallecimiento de uno de los pioneros de nuestro rock nacional. Adrián Bar está descansando en paz”, expresaron en un comunicado oficial que generó conmoción entre colegas y seguidores. Por el momento, no se brindaron más detalles sobre las causas de su muerte.

 

