US$ 1.000 para recién nacidos con la “Cuenta Trump”

Un bebé nacido en Estados Unidos durante el actual mandato de Donald Trump podría recibir hasta 1.000 dólares como inversión inicial a través de un nuevo programa federal denominado “Cuentas Trump”.

La iniciativa, impulsada por el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca, busca fomentar el ahorro y la participación temprana en el mercado de valores, especialmente entre familias de bajos ingresos.

El programa prevé que, si los padres abren una cuenta a nombre del recién nacido, el gobierno deposite 1.000 dólares que serán invertidos por bancos y corredurías privadas en fondos índice del mercado estadounidense.

El dinero no podrá retirarse hasta que el niño cumpla 18 años y solo podrá destinarse a fines específicos, como educación, emprendimientos o la compra de una vivienda.

Para acceder al beneficio, el bebé debe ser ciudadano estadounidense, tener número de Seguro Social y haber nacido entre 2025 y 2028.