PESE A LA PRESIÓN DE TRUMP POR NUEVOS RECORTES

La Fed resiste y mantiene las tasas sin cambios

29 de Enero de 2026 | 01:52
Edición impresa

La Reserva Federal de EE UU decidió mantener sin cambios las tasas de interés en su primera reunión del año, en una señal de firmeza frente a la presión del presidente Donald Trump, que viene reclamando nuevos recortes. El banco central dejó el tipo de referencia en un rango de 3,50% a 3,75%, al considerar que la economía crece a un ritmo “sólido” y que el mercado laboral muestra signos de estabilización.

La decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) fue aprobada por 10 votos contra 2. Los disidentes, Stephen Miran y Christopher Waller, apoyaron un recorte de un cuarto de punto, en línea con la postura más expansiva impulsada desde la Casa Blanca. Sin embargo, el sólido crecimiento del PBI, el bajo desempleo y una inflación persistente llevaron a la mayoría a optar por una pausa, tras tres recortes consecutivos en reuniones previas.

La resolución vuelve a tensar la relación entre la Fed y Trump, que intensificó sus críticas a la entidad desde su vuelta al poder. El titular del banco central, Jerome Powell, defendió la independencia de la institución y advirtió que las decisiones se guían por los datos económicos y no por presiones políticas.

Analistas coinciden en que, a corto plazo, el umbral para nuevas bajas de tasas subió y que la Fed esperará señales más claras de desinflación o de un deterioro del empleo antes de volver a actuar.

 

