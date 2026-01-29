El frío extremo pone en jaque a Europa y EE UU

El centro de Madrid, afectado por el paso de la borrasca Kristin, que causó una intensa nevada / Web

Un poderoso temporal invernal golpeó en simultáneo a ambos lados del Atlántico, con nevadas, vientos extremos y severas complicaciones en la vida cotidiana tanto en Europa como en Estados Unidos.

En España y Portugal, la borrasca Kristin dejó ayer un escenario inusual, con amplias zonas cubiertas de nieve, rutas cortadas y servicios suspendidos, mientras que en el este estadounidense el frío ártico y la amenaza de una gran tormenta invernal mantienen en vilo a millones de personas.

Madrid quedó tapada de nieve, así como los municipios del norte y el oeste, provocando atascos kilométricos, desvíos en el transporte público y la activación del Plan Especial de Inclemencias Invernales. Más de 2.100 km de rutas tuvieron problemas en todo el país, sobre todo en la red secundaria.

Vecinos retiran nieve con palas en una calle de Owensboro, Kentucky, tras la tormenta / AP

Extremadura fue una de las regiones más afectadas, con rachas de viento de hasta 150 km/h, daños en viviendas, caída de árboles y cortes en el suministro eléctrico y telefónico. En Andalucía se suspendieron clases y actividades al aire libre, mientras que el aumento del caudal del Guadalquivir llevó a declarar la alerta roja en Jaén. El temporal también obligó a restringir accesos en la Alhambra de Granada y a interrumpir el tráfico marítimo en el Estrecho de Gibraltar. En Portugal, las autoridades activaron alertas por lluvias intensas, viento y nieve en zonas montañosas del norte y el centro del país.

Al mismo tiempo, el este de Estados Unidos atraviesa uno de los episodios de frío más intensos del invierno boreal.

Meteorólogos advierten sobre la posible formación de un “ciclón bomba” frente a la costa atlántica, con nevadas significativas desde las Carolinas hasta el noreste, fuertes vientos y sensaciones térmicas extremas. Incluso Florida podría registrar temperaturas inusualmente bajas, con riesgos para la agricultura.