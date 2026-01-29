Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |EL INVIERNO PEGA DURO EN EL HEMISFERIO NORTE

El frío extremo pone en jaque a Europa y EE UU

Nevadas y vientos extremos golpean a España y Portugal. El territorio estadounidense se prepara para un “ciclón bomba”

El frío extremo pone en jaque a Europa y EE UU

El centro de Madrid, afectado por el paso de la borrasca Kristin, que causó una intensa nevada / Web

29 de Enero de 2026 | 01:54
Edición impresa

Un poderoso temporal invernal golpeó en simultáneo a ambos lados del Atlántico, con nevadas, vientos extremos y severas complicaciones en la vida cotidiana tanto en Europa como en Estados Unidos.

En España y Portugal, la borrasca Kristin dejó ayer un escenario inusual, con amplias zonas cubiertas de nieve, rutas cortadas y servicios suspendidos, mientras que en el este estadounidense el frío ártico y la amenaza de una gran tormenta invernal mantienen en vilo a millones de personas.

Madrid quedó tapada de nieve, así como los municipios del norte y el oeste, provocando atascos kilométricos, desvíos en el transporte público y la activación del Plan Especial de Inclemencias Invernales. Más de 2.100 km de rutas tuvieron problemas en todo el país, sobre todo en la red secundaria.

Vecinos retiran nieve con palas en una calle de Owensboro, Kentucky, tras la tormenta / AP

Extremadura fue una de las regiones más afectadas, con rachas de viento de hasta 150 km/h, daños en viviendas, caída de árboles y cortes en el suministro eléctrico y telefónico. En Andalucía se suspendieron clases y actividades al aire libre, mientras que el aumento del caudal del Guadalquivir llevó a declarar la alerta roja en Jaén. El temporal también obligó a restringir accesos en la Alhambra de Granada y a interrumpir el tráfico marítimo en el Estrecho de Gibraltar. En Portugal, las autoridades activaron alertas por lluvias intensas, viento y nieve en zonas montañosas del norte y el centro del país.

LE PUEDE INTERESAR

Rusia-Ucrania, una guerra con 2 millones de bajas

LE PUEDE INTERESAR

La Fed resiste y mantiene las tasas sin cambios

Al mismo tiempo, el este de Estados Unidos atraviesa uno de los episodios de frío más intensos del invierno boreal.

Meteorólogos advierten sobre la posible formación de un “ciclón bomba” frente a la costa atlántica, con nevadas significativas desde las Carolinas hasta el noreste, fuertes vientos y sensaciones térmicas extremas. Incluso Florida podría registrar temperaturas inusualmente bajas, con riesgos para la agricultura.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Gimnasia nunca le encontró la vuelta al partido y perdió 2 a 0 ante River en el Monumental

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

Ascacibar, el día después: Alayes dio detalles de la venta y una filial con su nombre tomó una drástica decisión

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense

Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

VIDEO.- Gimnasia: una roja temprana le arruinó el partido

VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

“Fueron superiores, no hay nada que reprochar”

La pelota parada, otra vez el arma letal del Pincha

Iacovich volvió a la titularidad pero no mostró seguridad
Últimas noticias de El Mundo

Medio Oriente en vilo: posible ataque de EE UU a Irán

Rusia-Ucrania, una guerra con 2 millones de bajas

La Fed resiste y mantiene las tasas sin cambios

La Iglesia anglicana, con una mujer como líder
Policiales
Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
Nuevo ataque en Villa Elisa atemoriza a vecinos
Violentaba el portón de un edificio, pero lo detuvieron
Llamas de varios metros en la zona del Aeroclub
Información General
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Deportes
Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca
La pelota parada, otra vez el arma letal del Pincha
VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron
Boca hizo pasillo y ¿hay visitantes en Varela?
Iacovich volvió a la titularidad pero no mostró seguridad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla