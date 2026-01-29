Rusia-Ucrania, una guerra con 2 millones de bajas

Las bajas humanas de la guerra iniciada por Rusia en Ucrania podrían alcanzar una cifra estremecedora: hasta 2 millones de soldados muertos, heridos o desaparecidos en ambos bandos para la próxima primavera boreal.

Así lo advierte un nuevo informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), que traza uno de los balances más crudos del conflicto a menos de un mes del cuarto aniversario de la invasión lanzada por Moscú en febrero de 2022.

Según el estudio, Rusia habría sufrido alrededor de 1,2 millones de bajas entre el inicio de la ofensiva a gran escala y diciembre de 2025, incluyendo hasta 325.000 muertes de tropas.

De confirmarse, se trataría del mayor número de soldados rusos muertos registrado en un conflicto para una potencia mayor desde la Segunda Guerra Mundial.

“A pesar de las afirmaciones de avances en el campo de batalla, los datos muestran que Rusia paga un precio extraordinario para obtener ganancias mínimas”, señala el informe, que describe un claro desgaste militar.

Ucrania, con un ejército y una población considerablemente menores, también habría pagado un costo enorme. El CSIS estima entre 500.000 y 600.000 bajas, incluidas hasta 140.000 muertes.

DIFICULTAD PARA VERIFICAR

Las cifras exactas son difíciles de verificar: ni Moscú ni Kiev publican datos actualizados y contrastables sobre sus pérdidas, y ambos intentan magnificar las del adversario. Rusia, por ejemplo, solo ha reconocido oficialmente poco más de 6.000 soldados muertos.

El informe advierte que, de mantenerse el ritmo actual de combates, las bajas combinadas podrían llegar a 1,8 millones y alcanzar los 2 millones en los próximos meses.

El conflicto, subrayan los analistas, se ha transformado en una guerra de desgaste, con avances rusos extremadamente lentos pese a la superioridad numérica.

En algunas de sus ofensivas más importantes, las fuerzas de Moscú avanzaron apenas entre 15 y 70 metros por día, un ritmo calificado como más lento que el de casi cualquier campaña ofensiva del último siglo.

Mientras tanto, la violencia continúa sobre el terreno. Ataques rusos dejaron muertos y heridos en las afueras de Kiev y en varias ciudades ucranianas, al tiempo que ambos países reportaron interceptaciones masivas de drones. A casi cuatro años del inicio de la guerra, el informe del CSIS expone con crudeza el costo humano de un conflicto sin final a la vista.