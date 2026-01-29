Medio Oriente en vilo: posible ataque de EE UU a Irán

Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Poca higiene y tachos desbordados potencian la invasión de ratas
Otra vez, peligro por una cornisa y reclamos por falta de controles
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar
Nació la hija de Cami Homs y el Príncipe Sosa: ¿Por qué su nombre causó polémica?
La disputa libertaria volvió a estallar en la “Derecha Fest”
“Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”
Según ARCA, no existe el domicilio al que la AFA quiere trasladar su sede
El riesgo país sigue por debajo de los 500 puntos y bajó 15% en seis días
Un arrepentido mencionó Alberto F. en la causa por maniobras con el blue
Los jóvenes y los mayores entre los castigados por la crisis de la vivienda
Quejas por fallas en el paso a nivel de Centenario y 502: demoras y peligro
Estudiantes y alquileres en la Ciudad: los consejos para no evitar estafas
“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A un mes de las protestas y luego de una sangrienta represión, crecen el miedo regional y la tensión diplomática mientras Trump lanza duras advertencias a Teherán
La posibilidad de un ataque militar de Estados Unidos contra Irán volvió a sembrar preocupación y miedo en Medio Oriente, al cumplirse un mes del inicio de las protestas que sacudieron al país persa y derivaron en una represión de gran escala. El escenario combina tensión diplomática, movimientos militares, una economía iraní en caída libre y el temor regional a que una nueva escalada derive en un conflicto de consecuencias imprevisibles.
Funcionarios iraníes mantuvieron en las últimas horas contactos con distintos países de la región para advertir sobre los riesgos de una acción militar estadounidense. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos comunicaron que no permitirán que su espacio aéreo sea utilizado para ningún ataque contra Irán, una señal del nerviosismo que atraviesa a los gobiernos del Golfo.
Sin embargo, Washington reforzó su despliegue militar con el traslado del portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados, capaces de lanzar ataques desde el mar.
La incertidumbre golpeó con fuerza a la economía iraní. El rial se hundió a un nuevo mínimo histórico y llegó a cotizar a 1,6 millones por dólar, reflejo del deterioro económico que estuvo en el origen de las protestas y que luego se transformó en un cuestionamiento directo al poder teocrático. Ese estallido social fue respondido con una represión que, según activistas, dejó al menos 6.221 muertos, aunque se teme que la cifra real sea mucho mayor.
El presidente estadounidense Donald Trump no confirmó si recurrirá al uso de la fuerza, pero fijó límites claros y lanzó advertencias públicas. “Esperamos que Irán rápidamente ‘venga a la mesa’ y negocie un acuerdo justo y equitativo -sin armas nucleares- uno que sea bueno para todas las partes”, escribió en su red Truth Social. “El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial!”, agregó. En otro mensaje, aludiendo a los ataques de junio durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán, Trump advirtió que “¡el próximo ataque será mucho peor!”.
Desde Teherán, la misión iraní ante las Naciones Unidas respondió de inmediato: “Irán está listo para el diálogo basado en el respeto e intereses mutuos, pero si se le presiona, se defenderá y responderá como nunca antes!”. El canciller Abbas Araghchi reforzó ese mensaje al señalar que “aplicar la diplomacia a través de amenazas militares no puede ser ni efectivo ni constructivo”.
LE PUEDE INTERESAR
El frío extremo pone en jaque a Europa y EE UU
LE PUEDE INTERESAR
Rusia-Ucrania, una guerra con 2 millones de bajas
Mientras los medios estatales iraníes califican a los manifestantes como “terroristas” y el acceso a internet permanece cortado desde hace semanas, la angustia crece entre la población. “Siento que mi generación no logró dar una mejor lección a los más jóvenes”, dijo Mohammad Heidari, un profesor de secundaria de 59 años en Teherán. “El resultado fue la muerte de miles, y tal vez más heridos y prisioneros”.
En paralelo, Egipto, Turquía y Qatar intentan mediar para evitar que la crisis derive en un nuevo ciclo de violencia regional. Arabia Saudí y Emiratos recuerdan, además, los ataques sufridos en la última década, mientras Irán ejecutó esta semana a otro condenado por espionaje para Israel.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí