Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |ALERTA MÁXIMA EN EL GOLFO Y GESTIONES URGENTES PARA EVITAR UNA NUEVA ESCALADA

Medio Oriente en vilo: posible ataque de EE UU a Irán

A un mes de las protestas y luego de una sangrienta represión, crecen el miedo regional y la tensión diplomática mientras Trump lanza duras advertencias a Teherán

Medio Oriente en vilo: posible ataque de EE UU a Irán

Iraníes pasan junto a un cartel que muestra al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, con retórica anti EE UU, en Teherán / AFP

29 de Enero de 2026 | 01:55
Edición impresa

La posibilidad de un ataque militar de Estados Unidos contra Irán volvió a sembrar preocupación y miedo en Medio Oriente, al cumplirse un mes del inicio de las protestas que sacudieron al país persa y derivaron en una represión de gran escala. El escenario combina tensión diplomática, movimientos militares, una economía iraní en caída libre y el temor regional a que una nueva escalada derive en un conflicto de consecuencias imprevisibles.

Funcionarios iraníes mantuvieron en las últimas horas contactos con distintos países de la región para advertir sobre los riesgos de una acción militar estadounidense. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos comunicaron que no permitirán que su espacio aéreo sea utilizado para ningún ataque contra Irán, una señal del nerviosismo que atraviesa a los gobiernos del Golfo.

REFUERZO MILITAR DE EE UU

Sin embargo, Washington reforzó su despliegue militar con el traslado del portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados, capaces de lanzar ataques desde el mar.

La incertidumbre golpeó con fuerza a la economía iraní. El rial se hundió a un nuevo mínimo histórico y llegó a cotizar a 1,6 millones por dólar, reflejo del deterioro económico que estuvo en el origen de las protestas y que luego se transformó en un cuestionamiento directo al poder teocrático. Ese estallido social fue respondido con una represión que, según activistas, dejó al menos 6.221 muertos, aunque se teme que la cifra real sea mucho mayor.

El presidente estadounidense Donald Trump no confirmó si recurrirá al uso de la fuerza, pero fijó límites claros y lanzó advertencias públicas. “Esperamos que Irán rápidamente ‘venga a la mesa’ y negocie un acuerdo justo y equitativo -sin armas nucleares- uno que sea bueno para todas las partes”, escribió en su red Truth Social. “El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial!”, agregó. En otro mensaje, aludiendo a los ataques de junio durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán, Trump advirtió que “¡el próximo ataque será mucho peor!”.

Desde Teherán, la misión iraní ante las Naciones Unidas respondió de inmediato: “Irán está listo para el diálogo basado en el respeto e intereses mutuos, pero si se le presiona, se defenderá y responderá como nunca antes!”. El canciller Abbas Araghchi reforzó ese mensaje al señalar que “aplicar la diplomacia a través de amenazas militares no puede ser ni efectivo ni constructivo”.

LE PUEDE INTERESAR

El frío extremo pone en jaque a Europa y EE UU

LE PUEDE INTERESAR

Rusia-Ucrania, una guerra con 2 millones de bajas

Mientras los medios estatales iraníes califican a los manifestantes como “terroristas” y el acceso a internet permanece cortado desde hace semanas, la angustia crece entre la población. “Siento que mi generación no logró dar una mejor lección a los más jóvenes”, dijo Mohammad Heidari, un profesor de secundaria de 59 años en Teherán. “El resultado fue la muerte de miles, y tal vez más heridos y prisioneros”.

INTENTO DE MEDIACIÓN

En paralelo, Egipto, Turquía y Qatar intentan mediar para evitar que la crisis derive en un nuevo ciclo de violencia regional. Arabia Saudí y Emiratos recuerdan, además, los ataques sufridos en la última década, mientras Irán ejecutó esta semana a otro condenado por espionaje para Israel.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Teherán está listo, “con el dedo en el gatillo”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Gimnasia nunca le encontró la vuelta al partido y perdió 2 a 0 ante River en el Monumental

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

Ascacibar, el día después: Alayes dio detalles de la venta y una filial con su nombre tomó una drástica decisión

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense

Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

VIDEO.- Gimnasia: una roja temprana le arruinó el partido

VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

“Fueron superiores, no hay nada que reprochar”

La pelota parada, otra vez el arma letal del Pincha

Iacovich volvió a la titularidad pero no mostró seguridad
Últimas noticias de El Mundo

El frío extremo pone en jaque a Europa y EE UU

Rusia-Ucrania, una guerra con 2 millones de bajas

La Fed resiste y mantiene las tasas sin cambios

La Iglesia anglicana, con una mujer como líder
Deportes
Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca
La pelota parada, otra vez el arma letal del Pincha
VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron
Boca hizo pasillo y ¿hay visitantes en Varela?
Iacovich volvió a la titularidad pero no mostró seguridad
Información General
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Policiales
Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
Nuevo ataque en Villa Elisa atemoriza a vecinos
Violentaba el portón de un edificio, pero lo detuvieron
Llamas de varios metros en la zona del Aeroclub

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla