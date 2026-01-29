Macabro hallazgo frente al Parque Pereyra: encuentran a una mujer muerta, la buscaban hacía varios días

La búsqueda de una mujer de 78 años, desaparecida en las últimas jornadas, terminó de la peor manera. Efectivos policiales hallaron su cuerpo esta tarde en una zona de malezas en el límite de las localidades Villa Elisa y Arturo Segui. El hallazgo se produjo en la calle 403, entre Diagonal 145 y 179, tras un llamado de alerta al 911.

El personal policial acudió al lugar y constató la presencia de los restos a un costado de la calle 403. El cuerpo se encontraba entre la vegetación de un campo, con signos de un avanzado estado de descomposición.

Ante las sospechas de que se trataba de la mujer buscada, los agentes se comunicaron con su familia. Cabe recordar que sobre la víctima pesaba una denuncia por "averiguación de paradero" desde el 25 de enero. Según se pudo conocer, la mujer padecía la enfermedad de Alzheimer, factor que incrementó la preocupación desde el primer momento de su ausencia.

La fiscalía en turno, la UFIJ Nº 11 de La Plata, tomó intervención inmediata en el caso y se ordenó la preservación del lugar para el trabajo de los peritos. Los investigadores dispusieron las diligencias de rigor para determinar las causas de la muerte, aunque los primeros indicios apuntan a un desenlace vinculado a la desorientación que le provocó su enfermedad.