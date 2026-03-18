La muerte de un hombre en una vivienda de la zona de 42 y 159, en el barrio El Retiro de La Plata, sigue generando conmoción y un clima de incertidumbre entre los vecinos, que aún no logran entender qué ocurrió realmente.

En un recorrido por el lugar, este medio pudo constatar un barrio de casas bajas, calles tranquilas y movimiento moderado, aunque atravesado por una creciente preocupación por la inseguridad. En la escena, todavía se percibe la presencia reciente de peritajes y el impacto del hecho.

“El barrio era muy tranquilo, ahora no se puede andar a la noche. Esa casa está hace cuatro años”, relató una vecina, que además dejó entrever el cambio en la vida cotidiana de la zona.

Versiones cruzadas y dudas

Con el correr de las horas, comenzaron a circular distintas hipótesis sobre la muerte del hombre. Mientras algunos vecinos deslizan la posibilidad de un crimen, otros creen que se trató de una muerte natural.

“Lo conocía de vista, de cruzar algún saludo, pero no tenía trato. Sé que vivía solo. No es inusual lo que pasa, hace un mes tuvimos una tentativa de homicidio”, señaló otro residente, quien además remarcó que no puede dar demasiados detalles por cuestiones personales.

En esa misma línea, Eduardo, vecino del barrio, aportó un contexto preocupante: “Últimamente hay hurtos e intentos de entraderas. Hace poco maniataron a una familia, los golpearon y se llevaron una camioneta Toyota que después apareció en la zona de Los Hornos. Yo creo que no son del barrio”.

Sobre la víctima, agregó: “No tenía mucha relación con él. A veces lo veía en el almacén. Vivía solo. Parece que lo asesinaron o murió de un infarto, no se sabe. Se ven patrulleros, este es un barrio con varios policías, pero igual uno vive con miedo”.

Un barrio en alerta

La inseguridad aparece como un denominador común en todos los testimonios. Comerciantes y vecinos coinciden en que la situación se agravó en el último tiempo.

“Estamos siempre con la puerta cerrada. Yo cierro a las nueve de la noche. La inseguridad está como en todos lados”, contó una comerciante de la zona. “Lo conocía como cliente, venía seguido, pero cada uno hace su vida”.

Por su parte, otro vecino sostuvo una versión diferente sobre el desenlace: “Para mí murió de un paro cardíaco. Estaba llegando y le pasó eso. Igual, la inseguridad está mal en todos lados, hay que cuidarse siempre”.

En cuanto a las medidas de prevención, explicó: “Tenemos cámaras vecinales y grupos de WhatsApp porque está complicado. Del otro lado de la avenida 44 está peor”.

Investigación en curso

Mientras la investigación avanza para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda, el caso sigue rodeado de dudas. La falta de certezas alimenta versiones y temores en un barrio que, según coinciden sus propios habitantes, ya no es el mismo.

Entre hipótesis de crimen, muerte natural y un contexto creciente de inseguridad, el misterio en El Retiro sigue abierto.