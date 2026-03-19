Piden obras y mejoras para el paraje “La Rueda”, en Abasto

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Un paquete de proyectos reclamando obras y mejoras en el entorno del paraje “La Rueda”, en Abasto, fue presentado esta semana en el Concejo Deliberante, luego del pedido de un grupo de vecinos de la zona, que piden su puesta en valor.
Las iniciativas, nucleadas en cuatro expedientes, fueron presentadas por el concejal de La Libertad Avanza Gastón Álvarez, y tomarán estado parlamentario en la sesión que el deliberativo llevará a cabo hoy, la segunda de este período legislativo.
Entre otros pedidos, el edil libertario solicitó la reposición de luminarias públicas en el cuadrante comprendido entre 224 y la ruta 2, y la 492 y 509, área donde los vecinos señalan con deficiencias en ese sentido, lo que contribuye a temer por episodios de inseguridad.
Además de la reparación de columnas que no funcionan, el expediente solicita la ampliación de la red a sectores donde hoy no existe la iluminación pública.
Otra de las presentaciones realizadas por Álvarez consiste en un pedido de informes sobre el funcionamiento del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), ubicado sobre la ruta 2, reclamando conocer la cantidad de personal que trabaja en el establecimiento, su horario, su stock de insumos y si sufrió cierres o interrupciones en los últimos meses.
Además, el paquete de presentaciones pide incrementar la frecuencia de la recolección de residuos de Esur y terminar las obras de pavimentación de la calle 197, entre las avenidas 520 y la 44.
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