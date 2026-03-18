Subió el desempleo en el Gran La Plata: llegó al 9,5% y supera la media nacional

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El mercado laboral en el Gran La Plata —que incluye a Berisso y Ensenada— volvió a mostrar señales de deterioro. Según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la desocupación alcanzó el 9,5% en el cuarto trimestre de 2025, ubicándose por encima del promedio nacional, que fue del 7,5%.
El dato implica un aumento respecto al trimestre anterior, cuando la tasa se ubicaba en el 8,1%, y confirma una tendencia negativa en la región. En términos absolutos, se estima que alrededor de 45.000 personas se encuentran sin trabajo.
Pero el escenario es aún más amplio si se consideran otros indicadores del mercado laboral. Entre personas desocupadas, subocupadas y ocupadas que buscan cambiar de empleo, más de 250.000 habitantes del Gran La Plata enfrentan dificultades laborales.
Uno de los puntos que más creció es el de los trabajadores ocupados que igualmente buscan otro empleo. Este grupo ya representa el 24,6% de la población ocupada, es decir, unas 116.000 personas que, pese a tener trabajo, intentan mejorar sus ingresos o condiciones laborales.
A esto se suma el incremento de la subocupación, que alcanzó el 19,1% en la región. Se trata de aproximadamente 93.000 trabajadores que no logran completar una jornada laboral plena —menos de 35 horas semanales— y están dispuestos a trabajar más. Dentro de este universo, el 15,3% corresponde a subocupados demandantes.
En la comparación interanual, el deterioro también es evidente: hace un año, la desocupación en la región se ubicaba en torno al 8,1% (unos 39.000 desempleados), lo que marca una suba de 1,6 puntos porcentuales.
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Los datos reflejan un escenario complejo para el empleo en la región, con un aumento tanto del desempleo como de las formas más inestables de inserción laboral.
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