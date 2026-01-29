Detectan casas de lujo y edificios sin declarar

Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó 110 mil metros cuadrados de construcciones sin declarar durante acciones de fiscalización catastral realizadas en la Costa Atlántica, entre las localidades de Pinamar y Cariló. Se trata de más de 200 viviendas de alta gama y 25 edificios, que figuraban como baldíos tanto en countries como en urbanizaciones abiertas.
Entre los casos emblemáticos relevados por la Agencia se destacan irregularidades reiteradas en urbanizaciones cerradas y conjuntos inmobiliarios, como Pioneros, Bosques, El Vivero y La Herradura. En estos ámbitos, ARBA observa una conducta que se repite: las construcciones se regularizan recién cuando se realizan los operativos de control, pese a contar con desarrollos de alto valor.
También se detectó un edificio de categoría en pleno centro de Pinamar, de 9 pisos, con departamentos de hasta tres ambientes, cocheras en subsuelo, locales comerciales en planta baja y terraza con vista panorámica, que tenía 6.900 m² construidos sin declarar y figuraba como baldío en los registros catastrales.
De la misma manera, un edificio de cuatro pisos en la zona de La Frontera, en Pinamar, acumulaba 2.000 m² sin declarar. En ambos casos, ARBA notificó a las personas responsables para que regularicen su situación fiscal.
Al respecto, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, señaló: “Nuestro objetivo es combatir la evasión empezando por los sectores de mayor capacidad económica. No se trata de perseguir a nadie, sino de equilibrar la carga tributaria para que quienes más tienen, aporten lo que corresponde”. Y agregó: “Cuando se detectan construcciones de lujo declaradas como baldíos, se está afectando la equidad del sistema y perjudicando al conjunto de quienes sí cumplen, algo a todas luces injusto”.
