Novak Djokovic y el argentino Juan Martín Del Potro protagonizaron un emotivo reencuentro luego del triunfo del serbio ante el italiano Jannik Sinner para meterse en la final del Abierto de Australia.
El cruce se dio durante una entrevista televisiva de Djokovic, donde Del Potro esperaba en videollamada para expresarle su alegría tras la gran victoria que consiguió este viernes por la mañana.
“Grande ‘Nole’, qué felicidad amigo”, fueron las primeras palabras de Del Potro, mientras que Djokovic le contó que vio su posteo en X (ex Twitter) donde pronosticaba un triunfo del serbio: “Sos un mago, pero no hagas predicciones para la final”, bromeó el más ganador en la historia del tenis.
Del Potro congratulates Novak Djokovic live as he’s doing his interview. 🥹❤️pic.twitter.com/f43DXx4QS8— Danny (@DjokovicFan_) January 30, 2026
La “Torre de Tandil”, por su parte, le consultó si el triunfo ante Sinner fue uno de los más emocionantes de su carrera, ante lo que Djokovic respondió: “Exactamente, con mucha intensidad. La energía que metí para ganar fue increíble. Gracias. Te amo, amigo”.
Del Potro y Djokovic siempre mantuvieron una muy buena relación tanto dentro como fuera de las canchas. Incluso el serbio vino a la Argentina a finales del 2024 para disputar una exhibición en el Parque Roca ante el tantilense en su despedida oficial del tenis.
La final del Abierto de Australia entre Djokovic y el español Carlos Alcaraz será este domingo a partir de las 5:30 (hora de Argentina) y contará con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas.
