Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

El emotivo reencuentro entre Novak Djokovic y Juan Martín Del Potro: “Te amo, amigo”

El emotivo reencuentro entre Novak Djokovic y Juan Martín Del Potro: “Te amo, amigo”
30 de Enero de 2026 | 17:20

Escuchar esta nota

Novak Djokovic y el argentino Juan Martín Del Potro protagonizaron un emotivo reencuentro luego del triunfo del serbio ante el italiano Jannik Sinner para meterse en la final del Abierto de Australia.

El cruce se dio durante una entrevista televisiva de Djokovic, donde Del Potro esperaba en videollamada para expresarle su alegría tras la gran victoria que consiguió este viernes por la mañana.

“Grande ‘Nole’, qué felicidad amigo”, fueron las primeras palabras de Del Potro, mientras que Djokovic le contó que vio su posteo en X (ex Twitter) donde pronosticaba un triunfo del serbio: “Sos un mago, pero no hagas predicciones para la final”, bromeó el más ganador en la historia del tenis.

 

 

LE PUEDE INTERESAR

A 32 años del título de Gimnasia en la Copa Centenario

LE PUEDE INTERESAR

Ascacibar se perfila para debutar como titular en Boca

La “Torre de Tandil”, por su parte, le consultó si el triunfo ante Sinner fue uno de los más emocionantes de su carrera, ante lo que Djokovic respondió: “Exactamente, con mucha intensidad. La energía que metí para ganar fue increíble. Gracias. Te amo, amigo”.

Del Potro y Djokovic siempre mantuvieron una muy buena relación tanto dentro como fuera de las canchas. Incluso el serbio vino a la Argentina a finales del 2024 para disputar una exhibición en el Parque Roca ante el tantilense en su despedida oficial del tenis.

La final del Abierto de Australia entre Djokovic y el español Carlos Alcaraz será este domingo a partir de las 5:30 (hora de Argentina) y contará con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este viernes 30 de enero

Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie

Gimnasia: las facetas que mostró en las dos fechas iniciales

Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras
+ Leidas

Estatales y docentes, comenzó el pago del mes de enero: con aumento, el cronograma completo

La masonería en La Plata, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán

Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras

El Gobierno anunció cambios en el DNI y el Pasaporte: cuáles son las modificaciones

Un intendente peronista atacó a CFK: "Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes"

Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie

Volvió de sorpresa a La Plata tras años de vivir en Europa y filmó las reacciones de sus familiares: ¡se hizo viral!

VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Últimas noticias de Deportes

A 32 años del título de Gimnasia en la Copa Centenario

Ascacibar se perfila para debutar como titular en Boca

Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final del Abierto de Australia

Alcaraz derrotó a Zverev y es el primer finalista del Abierto de Australia 2026
Policiales
Atraparon a "roba caños" que tenía en vilo a un barrio de La Plata
VIDEO. En La Plata, comerciante se plantó a cuchillazos ante un motochorro
VIDEO.- Un barrio de La Plata conmocionado por el presunto femicidio: hablaron los vecinos de Rocío
El desolador audio que le envió Narela Barreto a un pastor evangélico tras instalarse en Los Ángeles
Quién era Narela Barreto, la joven argentina hallada muerta en Los Ángeles
Espectáculos
Diego Leuco acusó a Pagani de "ventajero" y Horacio salió al cruce y lo tildó de "perejil"
Murió Catherine O’Hara, actriz de "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice"
Streamer y humorista: quien es el nuevo novio de Ángela Torres
Phil Collins cumple 75 años: sus éxitos, sus recitales y su estado de salud
Lollapalooza confirmó la grilla de su espacio infantil: Kidzapalooza anunció a Topa, Panam y Piñon Fijo 
La Ciudad
La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas
La celebración del Año Nuevo Chino en La Plata: entre artesanos, gastronómicos y emprendedores, beneficiarán a 5.000 personas
Estatales y docentes, comenzó el pago del mes de enero: con aumento, el cronograma completo
Los descuentos de Cuenta DNI para febrero: promos en la Costa y cuándo se aplica en carnicerías
Volvió de sorpresa a La Plata tras años de vivir en Europa y filmó las reacciones de sus familiares: ¡se hizo viral!
Política y Economía
Recategorización del Monotributo 2026: todo lo que tenés que saber
Escándalo cripto: el acuerdo confidencial que unió a Milei y Hayden Davis antes del caso $LIBRA
El Gobierno vuelve a postergar parte del aumento de impuestos a los combustibles
Dos funcionarios del Banco Central pidieron la nulidad de sus allanamientos en la causa por el dólar barato
Un intendente peronista atacó a CFK: "Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla