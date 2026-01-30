Diego Leuco acusó a Pagani de "ventajero" y Horacio salió al cruce y lo tildó de "perejil"

Horacio Pagani se metió en una nueva polémica al opinar sobre el rol de las mujeres en el periodismo deportivo, comentarios que generaron un fuerte repudio y derivaron en un cruce público con Diego Leuco.

El conductor cuestionó con dureza los dichos del histórico periodista y salió en defensa de Morena Beltrán, una de las figuras apuntadas en el debate.

Desde su programa de streaming Antes Que Nadie, Leuco apuntó contra la figura de Pagani y el lugar de referencia que ocupa dentro del periodismo deportivo: “El problema está en haberlo puesto a Pagani en el lugar de idolatría en el que se lo puso. Él siempre fue así. Él era el jefe de mi papá en el diario Clarín y me contó que ahí se elegía los mejores viajes, los premios, todo”.

🔥💣 “NO NECESITÉ DE UN VIEJO QUE ME AYUDARA A LABURAR DE PERIODISTA. ARREGLAMOS ESTO DONDE QUIERAS Y CUANDO QUIERAS”



Horacio Pagani salió FURIOSO a responderle a Diego Leuco



pic.twitter.com/DKlS0XsZw8 — PaseClave (@paseclave__) January 30, 2026

Visiblemente molesto, Pagani publicó un video en su cuenta de X en el que le contestó directamente a Leuco: “No puedo permitir que cualquier perejil me falte el respeto. Me mandaron un video donde me faltás el respeto y me agraviás. No sé en razón de qué. Nos hemos cruzado algunas veces y siempre me trataste con cariño, pero acá me agraviaste”.

“Mi viejo era panadero, me hice periodista y este año cumplo 60 años en el oficio. No necesité un viejo que me ayudara a laburar de periodista. No te consumo, no me gusta en general, pero no es cierto lo que dijiste que dije sobre Morena Beltrán. Además, son opiniones mías, no me podés juzgar”, afirmó Pagani.

Pagani también desmintió las versiones sobre su vínculo laboral con el padre de Leuco en Clarín: “Decís que tu papá te contó que yo me elegía los mejores viajes y los premios. A lo mejor se olvidó de contarte que en el Mundial 78 yo lo corría por todos lados para ver si podía hacerlo laburar en el diario”.

Para cerrar, el histórico periodista fue aún más duro y apuntó directamente contra el conductor: “Vos te hacés el canchero, hablás con suficiencia. Tengo 60 años de periodista y, si querés, podemos arreglar esta cuestión dónde y cómo quieras. No agredas gratuitamente para hacerte el gracioso, pibe. No tenés con qué”.