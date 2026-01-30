La muerte de Rocío en La Plata: la indagatoria clave al novio y el giro en la investigación
La muerte de Rocío en La Plata: la indagatoria clave al novio y el giro en la investigación
La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas
Más tensión en el PJ: La Cámpora ahora empuja a Kicillof para liderar el partido
VIDEO. En La Plata, comerciante se plantó a cuchillazos ante un motochorro
La UTA y los empresarios llegaron a un acuerdo: se desactiva el paro de micros en La Plata y cuánto van a ganar los choferes
VIDEO.- En La Plata los balcones de edificios antiguos son un peligro
Fuerte desplome del oro tras un récord histórico: la mayor caída diaria desde 1983
Diego Leuco acusó a Pagani de "ventajero" y Horacio salió al cruce y lo tildó de "perejil"
Volvió de sorpresa a La Plata tras años de vivir en Europa y filmó las reacciones de sus familiares: ¡se hizo viral!
Desde el domingo, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios
VIDEO.- Así un vidrio cayó encima de un auto desde un piso 12 en 44 entre 15 y 16: una mujer se salvó de milagro
Anunciaron cambios en el DNI y el Pasaporte: cuáles son las modificaciones
Murió Catherine O’Hara, actriz de "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice"
Un finde con mucho para hacer en La Plata y en la Región: las opciones, en la agenda cultural
El emotivo reencuentro entre Djokovic y Del Potro: “Te amo, amigo”
Buscan a un hombre por el abuso de una adolescente a la salida de un boliche en Miramar
La masonería en La Plata, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán
Lotes ilegales en La Plata: afirman que labran un acta de contravención por día
Crimen de Kim Gómez: el juicio contra el adolescente ya tiene fecha definida
Estatales y docentes, comenzó el pago del mes de enero: con aumento, el cronograma completo
Trump negocia con Milei para que Argentina reciba deportados de Estados Unidos
Atraparon a "roba caños" que tenía en vilo a un barrio de La Plata
Los descuentos de Cuenta DNI para febrero: promos en la Costa y cuándo se aplica en carnicerías
Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie
Escándalo cripto: el acuerdo confidencial que unió a Milei y Hayden Davis antes del caso $LIBRA
Un intendente peronista atacó a CFK: "Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes"
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
Que hay detrás del silencio de María Susini respecto a Facundo Arana: controversia y misterio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El mercado de metales preciosos sufrió un fuerte sacudón este viernes luego de que el oro registrara su mayor caída diaria en más de cuatro décadas, en un contexto marcado por señales políticas y financieras desde Estados Unidos. Tras alcanzar un máximo histórico, la cotización del metal retrocedió 9,5%, en reacción al anuncio del presidente Donald Trump sobre su elección para la presidencia de la Reserva Federal (Fed).
El oro al contado cayó hasta 4.883,62 dólares la onza, luego de haber tocado el jueves un récord de 5.594,82 dólares. Durante la jornada, llegó a perder hasta un 12%. En paralelo, los futuros del oro en Estados Unidos para febrero descendieron 11,4%, ubicándose en 4.745,10 dólares, un movimiento comparable solo con el desplome del 28 de febrero de 1983.
La venta masiva se extendió al resto de los metales preciosos. La plata se derrumbó 28%, hasta 83,99 dólares la onza, marcando su mayor caída diaria registrada. El platino perdió 19,2% y el paladio cayó 15,7%, en un escenario que analistas atribuyen a una acelerada toma de ganancias tras los recientes máximos.
Según explicó Suki Cooper, directora global de investigación de materias primas de Standard Chartered Bank, la corrección responde a una combinación de factores: el anuncio sobre la conducción de la Fed, el fortalecimiento del dólar y las expectativas sobre los rendimientos reales. En ese sentido, el dólar se apreció con fuerza, con el Bloomberg Dollar Spot Index subiendo hasta 0,9%, su mayor avance diario desde julio.
El impulso de la divisa estadounidense estuvo ligado a la confirmación de que Kevin Warsh, exgobernador de la Fed, será nominado para suceder a Jerome Powell a partir de mayo. El mercado interpreta que Warsh mantendría una postura más dura frente a la inflación, favoreciendo al dólar y presionando a los activos refugio.
Pese al desplome, el oro acumuló en enero una suba superior al 13%, mientras que la plata avanzó más del 17%, reflejando que, a mediano plazo, el interés por los metales preciosos aún se mantiene.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí