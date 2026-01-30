Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fuerte desplome del oro tras un récord histórico: la mayor caída diaria desde 1983

30 de Enero de 2026 | 18:01

El mercado de metales preciosos sufrió un fuerte sacudón este viernes luego de que el oro registrara su mayor caída diaria en más de cuatro décadas, en un contexto marcado por señales políticas y financieras desde Estados Unidos. Tras alcanzar un máximo histórico, la cotización del metal retrocedió 9,5%, en reacción al anuncio del presidente Donald Trump sobre su elección para la presidencia de la Reserva Federal (Fed).

El oro al contado cayó hasta 4.883,62 dólares la onza, luego de haber tocado el jueves un récord de 5.594,82 dólares. Durante la jornada, llegó a perder hasta un 12%. En paralelo, los futuros del oro en Estados Unidos para febrero descendieron 11,4%, ubicándose en 4.745,10 dólares, un movimiento comparable solo con el desplome del 28 de febrero de 1983.

La venta masiva se extendió al resto de los metales preciosos. La plata se derrumbó 28%, hasta 83,99 dólares la onza, marcando su mayor caída diaria registrada. El platino perdió 19,2% y el paladio cayó 15,7%, en un escenario que analistas atribuyen a una acelerada toma de ganancias tras los recientes máximos.

Según explicó Suki Cooper, directora global de investigación de materias primas de Standard Chartered Bank, la corrección responde a una combinación de factores: el anuncio sobre la conducción de la Fed, el fortalecimiento del dólar y las expectativas sobre los rendimientos reales. En ese sentido, el dólar se apreció con fuerza, con el Bloomberg Dollar Spot Index subiendo hasta 0,9%, su mayor avance diario desde julio.

El impulso de la divisa estadounidense estuvo ligado a la confirmación de que Kevin Warsh, exgobernador de la Fed, será nominado para suceder a Jerome Powell a partir de mayo. El mercado interpreta que Warsh mantendría una postura más dura frente a la inflación, favoreciendo al dólar y presionando a los activos refugio.

Pese al desplome, el oro acumuló en enero una suba superior al 13%, mientras que la plata avanzó más del 17%, reflejando que, a mediano plazo, el interés por los metales preciosos aún se mantiene.

