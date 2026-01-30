Desde el domingo, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios

30 de Enero de 2026 | 10:22

Llega febrero y viajar en colectivo en La Plata y la Región costará más caro ya que comenzará a regir un nuevo aumento en el precio del boleto, según confirmaron fuentes oficiales.

En este caso, el incremento será del 4,5% y se basa en el mecanismo de actualización de tarifas que sigue la inflación más un adicional de 2%, con el objeto de garantizar la continuidad y regularidad de los servicios, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación de los mismos, de acuerdo a lo señalado por las autoridades.

De esta manera, el valor del boleto mínimo en la Región pasará a ser de $786,12.

Esto significa que en La Plata, Berisso y Ensenada, a partir del domingo 1º de febrero los boletos pasarán a tener los siguientes valores:

- De 0 a 3 Kms. con tarjeta SUBE registrada: $786,12 ($1.249,94 con SUBE sin registrar)

- De 3 a 6 Kms.: $858,19 ($1.364,52 con SUBE sin registrar)

- De 6 a 12 Kms.: $928,65 ($1.476,55 con SUBE sin registrar)

- De 12 a 27 Kms.: $994,52 ($1.581,28 con SUBE sin registrar)

- Más de 27 Kms.: $1.049,42 ($1.668,58 con SUBE sin registrar)

Quienes cuenten con el beneficio de la tarifa social, desde el domingo estos serán los nuevos valores:

- De 0 a 3 Kms.: $353,76

- De 3 a 6 Kms.: $386,19

- De 6 a 12 Kms.: $417,89

- De 12 a 27 Kms.: $447,53

- Más de 27 Kms.: $472,24.

Este será la segunda suba del año, ya que en enero registró un incremento del 4,5%.