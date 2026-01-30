La UTA y los empresarios llegaron a un acuerdo: se desactiva el paro de micros en La Plata y cuánto van a ganar los choferes

VIDEO.- Susto, peligro y un vecino herido por desprendimiento de mampostería en 7 entre 46 y 47
Si bien resta la firma, se anticipó que alcanzaron un aumento en tres tramos para los meses de enero, febrero y marzo
Las cámaras empresarias que nuclean a las compañías de colectivos firmarán el acuerdo salarial, a partir del compromiso asumido por el Ministerio de Economía, de incorporar la totalidad del dinero que significa el aumento a los choferes, según confirmaron fuentes vinculadas a la negociación.
De esta forma se desactiva la posibilidad de paro que el gremio previó en la región del AMBA para el caso de que no se lograra el acuerdo.
El aumento solicitado por UTA y que será homologado es el siguiente:
- 1.4 % enero
- 1.3 % febrero
- 1.3 % marzo
Con estos incrementos en abril, los choferes tendrán un básico de $1.574.000, según informaron a la prensa.
El diálogo con EL DIA, desde UTA La Plata informaron, mientras se desarrollaba la mesa de negociación de este viernes, que "vamos a proceder de acuerdo con el Consejo Directivo" a nivel nacional.
Por ende, con la llegada a un acuerdo paritario, el gremio desiste de llevar adelante la medida de fuerza.
