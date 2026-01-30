Recategorización del Monotributo 2026: todo lo que tenés que saber

La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas
La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas
VIDEO. En La Plata, comerciante se plantó a cuchillazos ante un motochorro
La UTA y los empresarios llegaron a un acuerdo: se desactiva el paro de micros en La Plata y cuánto van a ganar los choferes
VIDEO.- Un barrio de La Plata conmocionado por el presunto femicidio: hablaron los vecinos de Rocío
VIDEO.- En La Plata los balcones de edificios antiguos son un peligro
Diego Leuco acusó a Pagani de "ventajero" y Horacio salió al cruce y lo tildó de "perejil"
Volvió de sorpresa a La Plata tras años de vivir en Europa y filmó las reacciones de sus familiares: ¡se hizo viral!
Desde el domingo, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios
VIDEO.- Así un vidrio cayó encima de un auto desde un piso 12 en 44 entre 15 y 16: una mujer se salvó de milagro
El Gobierno anunció cambios en el DNI y el Pasaporte: cuáles son las modificaciones
Murió Catherine O’Hara, actriz de "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice"
Un finde con mucho para hacer en La Plata y en la Región: las opciones, en la agenda cultural
El emotivo reencuentro entre Djokovic y Del Potro: “Te amo, amigo”
La masonería en La Plata, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán
Lotes ilegales en La Plata: afirman que labran un acta de contravención por día
Crimen de Kim Gómez: el juicio contra el adolescente ya tiene fecha definida
Estatales y docentes, comenzó el pago del mes de enero: con aumento, el cronograma completo
Atraparon a "roba caños" que tenía en vilo a un barrio de La Plata
Los descuentos de Cuenta DNI para febrero: promos en la Costa y cuándo se aplica en carnicerías
Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie
Escándalo cripto: el acuerdo confidencial que unió a Milei y Hayden Davis antes del caso $LIBRA
Un intendente peronista atacó a CFK: "Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes"
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
Que hay detrás del silencio de María Susini respecto a Facundo Arana: controversia y misterio
Streamer y humorista: quien es el nuevo novio de Ángela Torres
Quién era Narela Barreto, la joven argentina hallada muerta en Los Ángeles
Recategorización del Monotributo 2026: todo lo que tenés que saber
Cada cinco días muere un motociclista por siniestros viales en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya informó la fecha límite para realizar la primera recategorización del monotributo en 2026. Este trámite es obligatorio para quienes hayan modificado su situación con respecto a los parámetros establecidos para su categoría durante el año anterior.
La fecha límite para hacer la recategorización es el 5 de febrero del corriente año y la misma se realiza ingresando a la página web de ARCA con clave fiscal en la opción recategorizarme o también se puede realizar el trámite ingresando desde un dispositivo móvil a la aplicación ARCA MOVIL. El ajuste en los valores de tabla se da por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025, generando un aumento estimado del 14,3% en los parámetros del régimen simplificado.
“Para determinar si corresponde realizar la recategorización, hay varios criterios claves uno de los mas relevantes son nuestros ingresos devengados los que hay que considerar para determinar la categoría”, explica Valeria Díaz, Contadora y Especialista en tributación. Y agrega que: “También se evalúan los metros cuadrados ocupados por nuestra actividad, la energía eléctrica consumida, los montos de alquileres devengados y el precio máximo unitario de venta en caso de que realicemos venta de cosas muebles”.
La contadora Valeria Díaz indicó que deben realizar el trámite quienes tengan una antigüedad en el régimen de más de seis meses y hayan tenido cambios en el 2025 en sus parámetros con respecto a los establecidos a partir de febrero de 2026 para su categoría. Para determinar si corresponde realizar la categorización los contribuyentes tendrán que tener en cuenta los siguientes aspectos:
* Ingresos brutos devengados
* Superficie afectada a la actividad
LE PUEDE INTERESAR
Escándalo cripto: el acuerdo confidencial que unió a Milei y Hayden Davis antes del caso $LIBRA
* Consumo de energía
* Monto de alquileres devengados
* Precio unitario de venta (este parámetro es igual para todas las categorías de venta de cosas muebles y para permanecer en el régimen es importante tener en cuenta que ninguno de los bienes que comercialicemos podrá superar el precio máximo de venta de $ 613.492)
A estos aspectos deberán compararlos con los valores establecidos para su categoría actual en la tabla que entra en vigencia en febrero del 2026 para determinar la categoría que le corresponde.
Es importante destacar que, si el contribuyente permaneció en el régimen por un periodo superior a 6 meses, pero inferior a un año los parámetros deberán anualizarse para determinar la categoría que le corresponde.
“El plazo es clave, se puede realizar con fecha máxima 5 de febrero”, indicó Valeria Díaz. Y explica que: “Si el contribuyente no hace el trámite, se presupone que nos quedamos en la categoría que estamos y en caso de que ARCA detecte inconsistencias, podrá de oficio recategorizarnos”.
Sobre las consecuencias, pueden aplicarse multas de hasta el 50% del del impuesto integrado y de la cotización previsional que les hubiera correspondido abonar y también lo va a hacer retroactivo al momento en que el contribuyente hizo ese salto de escala.
A partir de febrero de 2026, se deben abonar las siguientes cuotas en total (incluye impuesto integrado, aportes jubilatorios y a la obra social):
* Categoría A: $42.386,74, tanto para servicios como para venta de cosas muebles.
* Categoría B: $48.250,78, tanto para servicios como para venta de cosas muebles.
* Categoría C: $56.501,85 para quienes prestan servicios y $55.227,06 para venta de bienes.
* Categoría D: $72.414,10 para servicios; $70.661,26 para bienes.
* Categoría E: $102.537,97 (servicios); $92.658,35 (bienes).
* Categoría F: $129.045,32 (servicios); $111.198,27 (bienes).
* Categoría G: $197.108,23 (servicios);$135.918,34 (bienes).
* Categoría H: $447.346,93 (servicios); $272.063,40 (bienes).
* Categoría I: $824.802,26 (servicios); $406.512,05 (bienes).
* Categoría J: $999.007,65 (servicios); $497.059,41 (bienes).
* Categoría K: $1.381.687,90 (servicios); $600.879,51 (bienes).
Destacó Valeria Diaz que que es importante tener en cuenta que de acuerdo a la jurisdicción donde este el contribuyente puede tener también incluido el componente impositivo provincial y municipal el cual será sumado al valor final de la cuota a abonar a nivel nacional.
“Cumplir a tiempo, tener los números en orden y planificar bien no es un gasto, sino una inversión en tranquilidad fiscal, estabilidad y crecimiento sostenible en el tiempo”,destacó Valeria Díaz.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí