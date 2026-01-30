Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

VIDEO.- Un barrio de La Plata conmocionado por el presunto femicidio: hablaron los vecinos de Rocío

30 de Enero de 2026 | 13:58

Escuchar esta nota

Vecinos y comerciantes de la zona donde ocurrió el femicidio que es investigado por la Justicia en el barrio de La Loma expresaron su conmoción tras el trágico episodio registrado en la mañana del jueves. Aunque la mayoría evitó hacer declaraciones por el impacto que generó el hecho, uno de los testimonios recogidos por EL DÍA permitió reconstruir cómo se vivieron los momentos previos.

Según relató un vecino que trabaja en el lugar, el episodio se habría producido poco antes de las 8 de la mañana. “Es muy triste porque se trataba de gente joven que vivía en el edificio. Nos fuimos enterando por los propios vecinos del barrio”, señaló. Aclaró además que no conocía a la pareja, ya que se trata de un inmueble con un movimiento constante de inquilinos.

De acuerdo a lo que se comentó entre los residentes, algunos vecinos habrían escuchado una discusión dentro del departamento, seguida de pedidos de auxilio, y luego la caída de la joven desde el segundo piso. “Después vinieron rápidamente la policía y la ambulancia”, indicó el testigo.

La víctima cayó en el patio interno de un hombre que trabaja como taxista en la zona. Si bien la joven aún presentaba signos vitales al momento del traslado, su estado era delicado y finalmente falleció en el hospital.

Este medio estuvo presente en las inmediaciones del edificio tras conocerse la noticia, pero tanto vecinos como personas que trabajan en el lugar optaron por no brindar declaraciones, visiblemente conmocionados por el violento episodio ocurrido durante la mañana del jueves.

Por último, la causa continúa bajo investigación judicial para determinar las circunstancias y responsabilidades del hecho.

Cómo sigue la investigación

Como adelantó EL DIA en exclusiva desde ayer a la tarde, tras el hecho, fue aprehendido un hombre de 26 años, identificado como M. A. G., pareja de la víctima, quien quedó imputado por el delito de “homicidio calificado por mediar violencia de género”. El sospechoso fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°11 del Departamento Judicial La Plata, que encabeza el fiscal Álvaro Garganta. En el lugar del hecho se realizaron pericias criminalísticas y se tomaron declaraciones testimoniales a vecinos y personas cercanas, con el objetivo de reconstruir los momentos previos a la caída y determinar la mecánica del episodio.

El expediente fue recaratulado como homicidio calificado en contexto de violencia de género tras el fallecimiento de la joven. También se aguardan los resultados de la autopsia y otros estudios complementarios, que serán claves para establecer las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad penal del imputado. El caso generó un fuerte impacto, donde allegados expresaron su consternación y reclamaron justicia.

