En La Plata, el viernes arranca con sol, calor y ¿termina con lluvia?

Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo algo nublado, probables tormentas aisladas a partir de la tarde, vientos regulares a intensos del este rotando al noreste, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 16 y 30 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana sábado anticipan cielo mayormente cubierto, vientos regulares del noreste rotando al este y una temperatura entre 20 y 29 grados.

Para el domingo, en tanto, se prevé cielo parcialmente nublado, vientos regulares del noreste y una temperatura entre 18 y 30 grados.

Mientras que para el lunes anuncian cielo mayormente cubierto, vientos regulares del norte rotando al noroeste y una temperatura entre 23 y 31 grados.