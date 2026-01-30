Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

En La Plata, el viernes arranca con sol, calor y ¿termina con lluvia?

Para hoy anticipan una temperatura máxima de 30º. El pronóstico para los próximos días

En La Plata, el viernes arranca con sol, calor y ¿termina con lluvia?
30 de Enero de 2026 | 07:16

Escuchar esta nota

Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo algo nublado, probables tormentas aisladas a partir de la tarde, vientos regulares a intensos del este rotando al noreste, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 16 y 30 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana sábado anticipan cielo mayormente cubierto, vientos regulares del noreste rotando al este y una temperatura entre 20 y 29 grados.

Para el domingo, en tanto, se prevé cielo parcialmente nublado, vientos regulares del noreste y una temperatura entre 18 y 30 grados.

Mientras que para el lunes anuncian cielo mayormente cubierto, vientos regulares del norte rotando al noroeste y una temperatura entre 23 y 31 grados.

