La UTA y los empresarios llegaron a un acuerdo: se desactiva el paro de micros en La Plata y cuánto van a ganar los choferes
Un acuerdo confidencial firmado entre el presidente Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis se convirtió en una de las piezas centrales del escándalo que rodeó al lanzamiento del token $LIBRA. El documento, fechado el 29 de enero de 2025 y rubricado por ambas partes, estableció que Davis brindaría asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial de manera “ad honorem” al mandatario argentino, con un fuerte compromiso de confidencialidad.
El texto fue suscripto apenas quince días antes de la salida al mercado de $LIBRA, la criptomoneda que experimentó una suba explosiva tras un mensaje de Milei en la red social X y luego se desplomó, dejando miles de damnificados.
El acuerdo se firmó en el marco de una breve visita de Davis a la Argentina, que duró poco más de 38 horas. Durante ese viaje, el empresario mantuvo una reunión de aproximadamente media hora en Casa Rosada con el Presidente, acompañado por los lobbistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Ese encuentro derivó en un posteo público de Milei presentando a Davis, mensaje que luego fue replicado por Kelsier Ventures, la empresa del empresario cripto. En ese comunicado, la firma aseguró que estaba “orgullosa de asesorar” al Presidente argentino en el desarrollo de nuevas tecnologías financieras, una afirmación que quedó luego respaldada por el contenido del acuerdo confidencial.
Movimientos cripto bajo la lupa judicial
El mismo día de la reunión en Casa Rosada, dos billeteras digitales atribuidas a Davis transfirieron más de un millón de dólares en USDC a una wallet vinculada a un jubilado argentino, Orlando Rodolfo Mellino, quien habría actuado como intermediario. En cuestión de horas, esos fondos fueron derivados a otra billetera señalada por la fiscalía como una presunta cueva cripto.
Estos movimientos forman parte de la investigación que lleva adelante el fiscal federal Eduardo Taiano, quien analiza si existieron delitos vinculados al lanzamiento y la operatoria de $LIBRA.
El lanzamiento de $LIBRA y el posterior despegue presidencial
El 14 de febrero de 2025, Davis lanzó el token $LIBRA. Tras un tuit del Presidente, la cotización pasó de centavos a casi cinco dólares en minutos. Sin embargo, el valor se derrumbó poco después.
Ante el crecimiento de las sospechas de estafa en redes sociales, Milei eliminó su mensaje y aseguró que desconocía los detalles del proyecto. El acuerdo confidencial, sin embargo, dejó constancia de un vínculo formal previo entre el Presidente y el creador del token.
Otros contratos y pagos en investigación
Además del acuerdo firmado con Milei, la causa investiga otros documentos vinculados a Kelsier Ventures y al entorno gubernamental. Según revelaciones periodísticas previas, Davis habría firmado en noviembre de 2024 un convenio para convertirse en asesor oficial del Estado argentino en blockchain, inteligencia artificial y criptomonedas.
Ese borrador contemplaba pagos millonarios y un esquema de etapas para el desarrollo de una supuesta “Currency de Libertad”. La Comisión Investigadora del Congreso detectó transferencias cripto que coincidirían con esos montos y fechas, aunque la titularidad final de las billeteras involucradas aún no está completamente esclarecida.
El rol de KIP Protocol y el pacto de silencio
Un actor adicional en la trama es la firma KIP Protocol, que quedó inicialmente asociada al proyecto $LIBRA. Sus directivos aseguraron no haber conocido el lanzamiento con antelación y, en medio de la crisis, admitieron haber firmado acuerdos de confidencialidad que les impedían revelar quién había creado la moneda.
Con el correr de los días, desde KIP apuntaron directamente a Novelli como el nexo que los incorporó al proyecto y como quien les habría enviado los mensajes para deslindar al Presidente de responsabilidades.
Un documento clave para la causa
El acuerdo confidencial entre Milei y Davis, firmado en español y con cláusulas estrictas de reserva, se convirtió en una prueba clave para reconstruir la cronología del caso $LIBRA. Aunque el texto establece que el asesoramiento sería gratuito, también deja abierta la puerta a futuras negociaciones y a la extensión del vínculo a otras áreas tecnológicas.
A un año de su firma, el documento aporta una pieza central para entender cómo se tejió la relación entre el Presidente y el empresario cripto en el origen de uno de los escándalos financieros más resonantes del último tiempo.
Claves del acuerdo confidencial entre Javier Milei y Hayden Davis
Tipo de vínculo: Hayden Davis se ofrece como asesor especializado en blockchain e inteligencia artificial del Presidente de la Nación.
Carácter del asesoramiento: El servicio se declara ad honorem, es decir, sin ningún tipo de remuneración económica, en especie ni bajo otra forma.
Alcance del acuerdo: El asesoramiento incluye —sin carácter taxativo— el análisis, implementación y desarrollo de:
- contratos inteligentes (smart contracts),
- digitalización y registro de documentos públicos en blockchain,
- promoción de ecosistemas de innovación y startups tecnológicas,
- programas de capacitación para funcionarios públicos.
Confidencialidad: Davis se compromete a mantener en estricta reserva toda la información vinculada al asesoramiento, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente. La confidencialidad es uno de los ejes centrales del documento.
Extensión del rol: A pedido exclusivo del Presidente, el asesoramiento podría ampliarse a otras áreas no especificadas en el acuerdo, siempre que estén dentro de la competencia del asesor.
Marco legal: El texto deja abierta la posibilidad de futuras negociaciones entre las partes, amparadas en el artículo 969 del Código Civil y Comercial, que reconoce acuerdos preliminares.
Formalización: El acuerdo entra en vigencia con la firma de ambas partes, sin establecer plazos, mecanismos de control, ni instancias de supervisión institucional.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
