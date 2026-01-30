VIDEO.- Así un vidrio cayó encima de un auto desde un piso 12 en 44 entre 15 y 16: una mujer se salvó de milagro

Poco después de que se conociera el desprendimiento de mampostería en una casona de 7 entre 46 y 47, en pleno centro de La Plata, a unas cuadras de allí un vidrió cayó del piso 12 de un edificio e impactó de lleno contra el techo de un auto.

Así lo dieron a conocer vecinos inmediatamente después de lo ocurrido, en torno a un edificio de avenida 44 entre 15 y 16.

De acuerdo con los relatos, el cristal impactó en el techo de un auto que estaba estacionado contra el cordón de la calle.

Una mujer que en ese instante pasaba caminando por la puerta del inmueble, se salvó por unos pocos metros de distancia.

Al escuchar el estruendoso golpe del cristal contra el techo del rodado, la vecina que iba sobre la vereda naturalmente se dio vuelta del susto y topó con la dramática escena.

Como consecuencia, el vehículo presentó en principio daños en la parte del techo y en los cristales.

Las cámaras de seguridad del inmueble registraron lo sucedido. Según se informó, por estas horas trataba de evaluarse el motivo de la caída del vidrio.