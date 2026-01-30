Buscan a un hombre por el abuso de una adolescente a la salida de un boliche en Miramar

La muerte de Rocío en La Plata: la indagatoria clave al novio y el giro en la investigación
La justicia de Miramar investiga un grave ataque sexual ocurrido durante la madrugada del jueves en una zona de playa cercana al muelle, en la intersección de la Costanera y la calle 33.
Una adolescente de 16 años, oriunda de la Ciudad de Buenos Aires, denunció haber sido víctima de un abuso con acceso carnal tras ser interceptada por un hombre de aproximadamente 30 años mientras se encontraba acompañada por un amigo.
Según el relato de las víctimas, el agresor los amenazó con un arma blanca, los obligó a tirarse en la arena para reducir su resistencia y, tras cometer el abuso, les sustrajo los teléfonos celulares para evitar que dieran aviso a la policía antes de escapar a pie por la zona costera.
Tras el ataque, el joven que acompañaba a la víctima logró pedir auxilio a transeúntes, lo que permitió la llegada de una patrulla policial y la activación inmediata del protocolo de asistencia. La menor fue derivada al hospital municipal, donde recibió atención médica integral y acompañamiento por parte de un equipo interdisciplinario especializado.
En el plano judicial, la Fiscalía Descentralizada de Miramar caratuló la causa como abuso sexual con acceso carnal agravado y ordenó la toma de testimonios, incluyendo una declaración en Cámara Gesell para el testigo menor de edad, mientras se analizan las cámaras de seguridad de las calles aledañas para identificar al sospechoso.
Actualmente, las autoridades policiales y municipales mantienen un operativo de búsqueda en toda la región y han solicitado la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato relevante.
Los investigadores trabajan bajo la hipótesis de que el atacante actuó con premeditación, aprovechando la escasa iluminación y la falta de testigos en ese sector de la playa durante la madrugada.
