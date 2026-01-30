Volvió de sorpresa a La Plata tras cuatro años de vivir en Europa y filmó las reacciones de sus familiares: ¡se hizo viral!

El regreso de un joven platense a La Plata después de cuatro años viviendo en Europa se convirtió en una historia cargada de emoción que conmovió a miles de personas en redes sociales. Su vuelta, planificada como una sorpresa para pasar las fiestas, terminó transformándose en un relato viral sobre la distancia, la espera y los abrazos postergados. De ser un vecino más a que las reacciones de sus familiares y amigos lleguen a miles y miles de personas, así pasó a ser el verano de Agustín Carreras.

El viaje de Agustín Carreras comenzó el 8 de diciembre, cuando aterrizó -desde Madrid- en el Aeropuerto de Ezeiza y fue recibido por la primera cómplice de la aventura: un familiar que lo ayudó a mantener el secreto. La segunda gran sorpresa lo esperaba en Los Hornos, donde su bisabuela fue una de las primeras en reencontrarse con él, en un momento tan íntimo como inolvidable. Algunos videos llegaron a dos millones de visualizaciones y más de 200 mil me gusta.

Desde allí, la emoción se multiplicó. Agustín recorrió distintas casas, visitó a familiares, amigos y personas que hacía años no veía y que jamás imaginaron que podría volver en ese momento. Cada encuentro fue una mezcla de lágrimas, risas, incredulidad y abrazos largos.

En uno de los mensajes que compartió, resumió el espíritu de su experiencia con una frase que tocó fibras profundas: “Me fui buscando un futuro… y volví encontrando abrazos que nunca se olvidan”. Sus publicaciones despertaron una ola de comentarios de amigos, conocidos y también de personas que tienen familiares lejos y se sintieron reflejadas en esa montaña rusa de sentimientos.

La travesía emocional no terminó en La Plata. Agustín sumó un viaje más, esta vez desde Buenos Aires hacia Chaco, para reencontrarse con su tío, a quien definió como hogar, guía y sostén en los momentos más difíciles.

Lo que empezó como un viaje personal terminó convirtiéndose en un fenómeno viral y, sobre todo, cientos de comentarios de personas que se encuentran en situaciones similares y se sintieron representados.